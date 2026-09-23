UCCuyo: los sanjuaninos podrán cursar la carrera de Odontología sin tener que moverse de San Juan

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) anunció la creación de la carrera de Odontología, un hecho histórico para la provincia, ya que le permite a los sanjuaninos formarse en esta profesión sin tener que moverse de San Juan . Esta nueva propuesta cuenta con el aval y apoyo del Gobierno provincial.

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Este miércoles 23 de septiembre, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno , encabezada por la rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi , y el gobernador, Marcelo Orrego , se confirmó el lanzamiento de la carrera de Odontología en San Juan y las intenciones de que su dictado comience en el 2028.

Simonassi confirmó que el proyecto para esta nueva carrera ya fue aprobado por el Consejo Superior y que ahora comenzará el proceso de evaluación y acreditación nacional ante la CONEAU, proceso que comenzará con la convocatoria prevista para el 30 de octubre .

Simonassi agregó que la carrera también contempla una duración inicial de cuatro años , de acuerdo con el plan de estudios aprobado por la universidad. Sin embargo, aclaró que este punto puede llegar a modificarse a partir de las observaciones o requerimientos que surjan durante la evaluación nacional.

En el marco de la creación de la carrera de Odontología, e l Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo acordaron trabajar en conjunto para desarrollar las prácticas profesionales de los estudiantes de Odontología.

Los alumnos podrán realizar sus prácticas en hospitales, CAPS, en el Servicio de Odontología y el Servicio de Urgencias del Hospital Marcial Quiroga, en el Programas Provincial de Salud Bucodental y establecimientos escolares, entre otros ámbitos. El acuerdo contempla prácticas de operatoria, endodoncia, periodoncia, cirugía bucal, urgencias, odontología comunitaria, prevención, odontopediatría y rotaciones rurales.

También se contempla la realización de la Práctica Final Obligatoria y de rotaciones rurales en hospitales del interior provincial, ampliando los ámbitos de formación de los futuros profesionales

La formación se realizará bajo supervisión docente y de profesionales odontólogos del sistema público, y los estudiantes no reemplazarán al personal ni asumirán responsabilidad asistencial.

La Facultad tendrá a su cargo la organización académica, docentes, seguros, capacitación en bioseguridad e insumos específicamente académicos. Mientras que el Ministerio facilitará los espacios y servicios del sistema público y designará referentes para articular con la Universidad.

Este convenio también prevé capacitación de profesionales, investigación aplicada y actividades de extensión vinculadas con la salud bucodental, y tendrá una vigencia de cuatro años. Además, se establece una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones para organizar y evaluar las prácticas.