La UCCuyo abre una nueva posibilidad para cursar la Diplomatura en Industria Minera

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) , en alianza estratégica con la firma PwC Argentina, puso en marcha la convocatoria para la 5ª cohorte de la Diplomatura en Industria Minera . Debido a las consultas, la casa de estudios confirmó que extenderá el plazo de preinscripción hasta el viernes 25 de septiembre .

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Esta propuesta académica destaca por estar especialmente diseñada para personas que no provienen de disciplinas técnicas mineras, pero que buscan insertarse, prestar servicios o profundizar sus conocimientos en un sector estratégico y en pleno crecimiento.

El trayecto formativo tiene como objetivo principal brindar herramientas claves para comprender y desenvolverse con solvencia en los aspectos técnicos, financieros y operativos del negocio minero.

A lo largo de su desarrollo, el programa aborda una visión transversal que incluye:

El cuerpo docente está integrado por profesionales con amplia trayectoria e inserción en la industria, lo que garantiza una capacitación con enfoque práctico, basada en la resolución de problemas actuales de la actividad.

Guía de servicios sobre la diplomatura en la UCCuyo

Para quienes deseen sumarse a esta instancia formativa, la universidad detalló las características operativas del dictado:

Público destinatario: abierto al público en general, ingresantes o personas con experiencia previa en el rubro. No se requiere título previo en áreas mineras y la convocatoria está abierta a interesados de cualquier punto del país.

abierto al público en general, ingresantes o personas con experiencia previa en el rubro. No se requiere título previo en áreas mineras y la convocatoria está abierta a interesados de cualquier punto del país. Modalidad de cursado: híbrida sincrónica (clases en vivo con opción de asistencia presencial o a distancia según la preferencia del alumno).

híbrida sincrónica (clases en vivo con opción de asistencia presencial o a distancia según la preferencia del alumno). Duración: 2 meses.

2 meses. Inicio de clases: 24 de septiembre de 2026 .

24 de septiembre de 2026 . Cierre de preinscripciones: pese a que la primera clase se realiza el jueves 24 de septiembre, hasta el viernes 25 de septiembre hay tiempo de preinscribirse.

Cuadro de beneficios y descuentos

La UCCuyo contempla un 20% de descuento en el arancel (no aplicable a trámites administrativos) para los integrantes de las siguientes instituciones y organismos: estudiantes,docentes y graduados de la UCCuyo; socios de la Unión Industrial de San Juan; asociados a CASEMI; asociados a ASIJEMIN; asociados a la Cámara Minera de San Juan; matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

¿Cómo inscribirse o realizar consultas?

Dado que los cupos son limitados y las clases dan inicio formal esta semana, los interesados en completar su preinscripción o solicitar más información sobre aranceles y programa detallado deben enviar un correo electrónico a: