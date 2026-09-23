Cupones No Premiados: cuándo y dónde será el próximo sorteo en San Juan

El tercer sorteo del año será este sábado 26 de septiembre a las 19. Además de los premios principales, habrá obsequios para quienes asistan al evento.

La Caja de Acción Social de San Juan realizará este sábado 26 de septiembre el tercer sorteo del año de Cupones No Premiados, una propuesta que además incluirá premios destinados al público que se acerque al lugar.

El encuentro comenzará a las 19, en la sede ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital. Durante la jornada se llevará adelante el sorteo de los cupones y quienes estén presentes podrán participar por importantes premios especiales.

Desde el organismo provincial invitaron a la comunidad a acercarse y formar parte de la actividad, que busca repetir la convocatoria de los anteriores sorteos realizados durante el año.

Datos del sorteo