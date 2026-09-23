Hackatón minero de Diario de Cuyo con premio de $17 millones: abren las inscripciones y estas son las bases y condiciones para participar

Después de su lanzamiento durante Hackear la Minería , la segunda edición del Ciclo Pilares y Hackeando San Juan, el Hackatón entra desde este 22 de septiembre en su fase competitiva. La propuesta buscará que perfiles tecnológicos, científicos, académicos, emprendedores y proveedores transformen problemas concretos de la industria minera en prototipos con posibilidades reales de desarrollo.

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Diario de Cuyo lanza un Hackatón con $17 millones en premios para quienes aporten soluciones a la minería

Habrá $17 millones en premios : $7 millones y una capacitación avanzada en inteligencia artificial con Digital House para el proyecto que obtenga el primer puesto, mientras que el segundo y el tercero recibirán $5 millones cada uno. Las reglas establecen además cómo inscribirse, quiénes pueden competir, qué deberán entregar los equipos, cómo serán evaluados y qué derechos conservarán sobre sus desarrollos.

La inscripción será gratuita y se realizará a través del sitio oficial de Ciclo Pilares: Link de inscripciones

Premiación: 19 de noviembre por la mañana, en el marco del FNS FORUM .

El concurso denominado Hackeando la Minería será organizado por Diario de Cuyo, Gobierno de San Juan, CASETIC, CASEMI, CECI y Cámara Minera de San Juan, en el marco del Ciclo Pilares “Hackeando la Minería”.

Los auspiciantes, cámaras, operadoras mineras y otras entidades colaboradoras no serán considerados organizadores ni asumirán obligaciones frente a los participantes, salvo que sean identificados expresamente como tales en la versión definitiva de las bases.

2. Objeto del concurso

El objetivo será identificar y desarrollar soluciones tecnológicas aplicables a problemas concretos de la minería y su cadena de valor. Se priorizarán propuestas que comprendan correctamente el proceso real, puedan demostrar impacto, sean técnicamente viables y contemplen variables como adopción, seguridad, manejo de datos y medición.

La competencia no constituye una licitación, contratación pública o privada, promesa de inversión ni compromiso de compra o implementación por parte de los organizadores, las cámaras, las compañías mineras o los auspiciantes.

3. Vigencia y ámbito

La convocatoria estará abierta desde el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026 para la inscripción inicial. Los equipos que resulten seleccionados continuarán luego con el desarrollo de sus propuestas de acuerdo con el calendario oficial.

El Hackatón tendrá alcance en la provincia de San Juan y se desarrollará en modalidad presencial. Las actividades presenciales se realizarán en el CECI, Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, salvo la premiación, que tendrá lugar en el marco del FNS Forum.

4. Participantes habilitados

Podrán participar personas mayores de 18 años, individualmente o formando equipos. La convocatoria incluye:

Estudiantes.

Graduados.

Investigadores.

Desarrolladores.

Profesionales de datos.

Especialistas en producto y diseño.

Freelancers.

Emprendedores.

Startups.

Pymes.

Empresas de la economía del conocimiento.

Proveedores mineros.

Equipos de universidades o instituciones educativas.

Las personas jurídicas deberán designar un representante mayor de edad con facultades suficientes para inscribir al equipo y recibir las comunicaciones correspondientes.

5. Equipos

Cada equipo podrá tener un mínimo de una persona y un máximo de cinco integrantes. Una misma persona no podrá formar parte de más de un equipo, salvo que la Organización otorgue una autorización expresa y general antes del cierre de las inscripciones.

Cada grupo deberá designar un representante y todas las comunicaciones enviadas a la dirección declarada por esa persona serán consideradas válidas para el conjunto.

Los cambios de integrantes podrán solicitarse hasta el 16 de octubre de 2026, fecha en la que se comunicarán los equipos seleccionados. Deberán estar debidamente justificados y necesitarán aprobación. No se permitirán modificaciones que alteren sustancialmente la autoría de la propuesta una vez cerrada la entrega.

6. Presentación de empresas por cámaras

Las cámaras empresarias que participan de la iniciativa podrán difundir la convocatoria y presentar o postular empresas asociadas.

Sin embargo, cada firma deberá realizar su propia inscripción, identificar a todos sus integrantes, aceptar las bases y demostrar que reúne los requisitos establecidos. Ser presentada por una cámara no garantizará admisión, puntaje, selección, premio ni trato preferencial: todas las propuestas competirán con los mismos criterios.

7. Participantes excluidos

Las operadoras mineras no podrán concursar ni integrar equipos participantes. Sí podrán intervenir como titulares de desafíos, proveedoras de datos, mentoras, integrantes del jurado o potenciales receptoras de futuros pilotos, siempre que se administren correctamente los conflictos de interés.

Tampoco podrán participar como concursantes quienes intervengan directamente en la administración del Hackatón, la evaluación de las propuestas o la elección de los ganadores.

8. Inscripción

La inscripción será gratuita y deberá realizarse mediante la plataforma oficial. El representante de cada equipo tendrá que proporcionar como mínimo:

Nombre del equipo, desafío principal y, opcionalmente, una segunda preferencia.

Nombre, apellido, documento, correo electrónico, localidad y perfil o habilidad relevante de cada integrante , indicando quién será la persona representante.

, indicando quién será la persona representante. Correo electrónico y teléfono de contacto de la persona representante , además de institución, empresa o cámara de pertenencia cuando corresponda.

, además de institución, empresa o cámara de pertenencia cuando corresponda. Descripción del problema que el equipo propone resolver , quién lo enfrenta, cómo lo entiende actualmente, una idea inicial de solución y qué resultado demostrable pretende alcanzar.

, quién lo enfrenta, cómo lo entiende actualmente, una idea inicial de solución y qué resultado demostrable pretende alcanzar. Experiencia relacionada, disponibilidad del equipo y necesidad de mentoría.

Declaración de posibles conflictos de interés, aceptación de las bases y veracidad de la información presentada.

La Organización podrá solicitar documentación respaldatoria. La omisión, falsedad o inconsistencia material de la información podrá derivar en el rechazo de la inscripción o en la posterior descalificación.

9. Elección de desafío

Cada equipo tendrá que seleccionar uno de los cinco desafíos previstos para la competencia.

Las tecnologías mencionadas para cada problema serán orientativas salvo que algún requisito sea expresamente obligatorio. Esto significa que los participantes podrán proponer enfoques alternativos si consideran que resuelven mejor el problema y respetan las restricciones fijadas.

10. Etapas del concurso

El Hackatón comprenderá las siguientes instancias:

Publicación de las Bases y apertura de inscripciones.

Presentación de los desafíos, datos y sesión de preguntas.

Conformación de equipos y mentorías.

Entrega de propuestas y prototipos.

Control de admisibilidad y evaluación técnica.

Selección y comunicación de finalistas.

Presentación final o pitch ante el jurado.

Anuncio y entrega de premios en el marco del FNS FORUM.

La presentación final o pitch se realizará el 18 de noviembre en el CECI, mientras que el FNS FORUM quedará reservado para la premiación del 19 de noviembre por la mañana.

11. Información, datos y mentorías

La Organización podrá entregar a los participantes:

Documentos.

Casos de análisis.

Datos anonimizados o simulados.

Diccionarios de datos.

Licencias temporales.

Acceso a mentores y especialistas.

Cada recurso deberá indicar sus condiciones de uso, confidencialidad, vigencia y eventual obligación de devolución o eliminación.

Los equipos deberán utilizar esos elementos exclusivamente para el Hackatón y no podrán intentar acceder sin autorización escrita a sistemas, redes, equipos o información de compañías mineras, cámaras u organizaciones.

Las opiniones y recomendaciones realizadas por mentores serán orientativas y no garantizarán puntaje, clasificación, premio, contratación ni validación técnica o regulatoria.

12. Entregables

Hasta el cierre correspondiente, cada equipo deberá presentar mediante la plataforma oficial:

Formulario completo de postulación.

Presentación de hasta cinco páginas o diapositivas , sin contar portada y anexos, en formato PDF.

, sin contar portada y anexos, en formato PDF. Video de presentación de la propuesta y del equipo de hasta cinco minutos , o enlace a una demostración.

, o enlace a una demostración. Prototipo, mockup, modelo, simulación o evidencia funcional acorde con el desafío.

acorde con el desafío. Descripción de la arquitectura, datos utilizados, supuestos, limitaciones, riesgos y próximos pasos.

Declaración de las herramientas de inteligencia artificial, software, APIs, librerías y componentes de terceros utilizados.

La Organización podrá establecer límites de tamaño y formatos específicos. No tendrá obligación de evaluar materiales enviados fuera de término o mediante canales diferentes a los autorizados.

13. Originalidad y herramientas permitidas

Las soluciones podrán partir de productos, desarrollos o conocimientos preexistentes siempre que los participantes los identifiquen y expliquen claramente qué desarrollo, adaptación o aporte realizaron específicamente para el Hackatón.

Estará permitido utilizar:

Inteligencia artificial generativa.

Código abierto.

Servicios en la nube.

APIs.

Herramientas y componentes de terceros.

Su utilización deberá respetar las licencias correspondientes. Cada equipo seguirá siendo responsable por la exactitud, legalidad, seguridad y originalidad de su propuesta.

No se admitirán materiales que infrinjan derechos de terceros, contengan código malicioso, revelen secretos comerciales o utilicen información sin autorización.

14. Evaluación

Las propuestas que superen el control de admisibilidad serán evaluadas sobre un máximo de 100 puntos.

La Organización podrá establecer un puntaje mínimo general o por criterio. Los resultados de los prototipos serán demostrativos y no equivaldrán a una certificación, homologación minera ni autorización para utilizar la solución en producción.

15. Jurado y conflictos de interés

El jurado estará conformado por:

Un integrante de Avantti.

Un integrante de CASETIC.

Un integrante de CASEMI.

Un integrante de la Cámara Minera de San Juan.

Un integrante del Ministerio de Minería.

Un integrante del CECI.

Un integrante de Diario de Cuyo.

La intención será combinar perfiles con experiencia minera, tecnológica, empresarial, académica y de impacto. Todos deberán declarar posibles vínculos que afecten su imparcialidad y abstenerse de evaluar propuestas cuando exista un conflicto de interés.

Si existe empate, se priorizará primero el mayor puntaje en comprensión del problema; luego, impacto; y después, viabilidad. Si la igualdad continúa, la presidencia del jurado definirá mediante voto fundado.

El jurado podrá declarar desierto uno o más premios cuando considere que ninguna propuesta alcanza la calidad mínima exigida.

16. Finalistas

Los equipos seleccionados como finalistas serán notificados mediante correo electrónico y deberán confirmar su participación dentro de los tres días hábiles siguientes.

La presentación final tendrá una duración máxima de cinco minutos, seguida de hasta cinco minutos de preguntas.

La ausencia injustificada, la falta de respuesta o la imposibilidad de demostrar adecuadamente la solución podrá generar el reemplazo del equipo por el siguiente mejor clasificado.

17. Premios

Habrá tres proyectos premiados y $17 millones en total.

Primer puesto: $7.000.000 + capacitación avanzada en inteligencia artificial brindada por Digital House .

$7.000.000 + capacitación avanzada en inteligencia artificial brindada por . Segundo puesto: $5.000.000.

$5.000.000. Tercer puesto: $5.000.000.

Los importes estarán expresados en pesos argentinos y corresponderán a cada equipo premiado.

La entrega formal se realizará el 19 de noviembre de 2026 por la mañana, en el marco del FNS Forum, en horario y espacio que comunicará la Organización. Si esa actividad fuera reprogramada, suspendida o modificara su modalidad, la Organización podrá fijar una instancia alternativa.

El premio será asignado al equipo y entregado a su representante o a la persona jurídica que este designe. Impuestos, retenciones, inscripciones y gastos personales derivados de su percepción serán responsabilidad de quien corresponda según la normativa aplicable.

Obtener uno de los premios no implicará contratación, inversión, compra, exclusividad ni implementación automática de la solución.

18. Mentoría, validación y posibles pilotos

Los equipos seleccionados podrán incorporarse a un programa de mentoría coordinado por CASETIC y el CECI, con especialistas de industria, tecnología, negocio y adopción.

Una operadora, cámara, empresa o institución podrá posteriormente invitar a un equipo a explorar una prueba de concepto o piloto. Cualquier implementación, licencia, inversión o contratación deberá formalizarse mediante un acuerdo posterior, independiente y voluntario entre las partes.

19. Propiedad intelectual

Cada equipo conservará la titularidad de sus:

Ideas.

Desarrollos.

Prototipos.

Software.

Diseños.

Documentación.

Materiales preexistentes.

Materiales creados durante el concurso.

Participar no significará ceder la propiedad intelectual a los organizadores, cámaras, operadoras, jurados o auspiciantes.

El equipo únicamente otorgará a la Organización una autorización gratuita, limitada y no exclusiva para visualizar y evaluar las entregas y, sobre aquella información que no sea confidencial, comunicar el nombre del equipo y una descripción general o materiales previamente autorizados.

Cualquier licencia, cesión, codesarrollo, piloto o explotación comercial posterior requerirá un nuevo acuerdo por escrito.

20. Confidencialidad

Los participantes no deberán incluir en sus propuestas:

Secretos comerciales.

Credenciales.

Datos personales sensibles.

Información protegida.

Material cuya difusión pueda afectar a terceros.

Cuando algún desafío utilice información confidencial, la Organización deberá determinar quiénes podrán acceder a ella, para qué finalidad, durante cuánto tiempo y qué mecanismos de protección, devolución o eliminación serán necesarios. También podrá exigirse un acuerdo adicional de confidencialidad.

21. Datos personales, imagen y comunicaciones

Los datos personales serán tratados por Diario de Cuyo para gestionar inscripciones, comunicaciones, evaluación, premiación y otras actividades relacionadas con el Hackatón, conforme a la normativa argentina.

Las autorizaciones para comunicaciones promocionales y para la utilización de imagen, voz o testimonios se solicitarán de manera diferenciada cuando corresponda.

22. Seguridad y límites de uso

Las soluciones presentadas serán experimentales. Quedará prohibido conectarlas o utilizarlas para manejar maquinaria, instalaciones, procesos críticos o sistemas productivos reales sin autorización, pruebas, análisis de riesgo y aprobaciones correspondientes.

Los prototipos relacionados con:

Seguridad.

Ambiente.

Agua.

Geología.

Finanzas.

Decisiones reguladas.

deberán informar claramente sus limitaciones y contemplar supervisión humana.

Participar en el Hackatón no supondrá una certificación técnica, ambiental, financiera, científica o de seguridad.

23. Conducta y descalificación

La Organización podrá rechazar o descalificar a un equipo por:

Incumplimiento de las bases.

Presentación fuera de término.

Plagio.

Fraude.

Falsedad en la información.

Infracción de derechos de terceros.

Uso no autorizado de datos.

Conductas discriminatorias o violentas.

Interferencia con otros equipos.

Acceso no autorizado a sistemas.

Cualquier acción que comprometa la seguridad o integridad del concurso.

Cuando resulte razonable, podrán pedirse aclaraciones antes de adoptar una decisión. La descalificación podrá generar la pérdida del premio y el reemplazo por el siguiente equipo elegible.

24. Gastos, responsabilidad y seguros

La participación será voluntaria. Salvo que exista una comunicación expresa en contrario, cada concursante deberá hacerse cargo de sus propios gastos de:

Conectividad.

Equipamiento.

Traslados.

Alojamiento.

Alimentación.

Seguros.

Otros costos vinculados con la participación.

La Organización no garantizará la disponibilidad continua de plataformas o servicios de terceros y tampoco responderá por pérdidas de información atribuibles a los participantes, interrupciones externas o utilización no autorizada de las propuestas, salvo cuando la legislación establezca lo contrario.

25. Modificaciones, suspensión y fuerza mayor

La Organización podrá modificar fechas, sedes o cuestiones operativas cuando existan motivos justificados, procurando mantener la igualdad entre los participantes. Los cambios serán informados a través del sitio oficial.

Ante situaciones de fuerza mayor, fallas generalizadas, riesgos de seguridad o imposibilidad de continuar, el Hackatón podrá ser suspendido, reprogramado o cancelado. En ese caso deberán informarse también las condiciones aplicables a propuestas ya entregadas y premios pendientes.

26. Consultas, aceptación y jurisdicción

Las consultas podrán realizarse hasta el 9 de octubre de 2026 a través de [email protected]. Las respuestas que sean de interés general podrán publicarse de manera anónima y pasarán a formar parte de las bases.

La inscripción implicará conocimiento y aceptación de las bases y de sus anexos.

Ante cualquier controversia se aplicarán las leyes de la República Argentina y serán competentes los tribunales de San Juan, sin perjuicio de posibles instancias previas de diálogo o mediación.

El calendario del Hackatón: las fechas que hay que guardar

El concurso comenzará formalmente con la apertura de inscripciones el 22 de septiembre y tendrá una primera instancia de selección durante octubre. Los equipos elegidos avanzarán luego al desarrollo de las soluciones, que culminará con una presentación final ante el jurado en el CECI.

22 al 30 de septiembre: publicación de bases y fichas de los desafíos.

22 de septiembre: apertura de inscripciones.

5 al 9 de octubre: reunión informativa y período de consultas.

9 de octubre: cierre de inscripción inicial.

12 al 15 de octubre: evaluación de las postulaciones breves.

16 de octubre: comunicación de los equipos seleccionados.

17 al 19 de octubre: encuentro de inicio y conformación de equipos.

19 de octubre al 8 de noviembre: desarrollo de soluciones y mentorías.

9 de noviembre: entrega de propuestas y prototipos.

10 al 13 de noviembre: evaluación técnica y selección de finalistas.

14 al 17 de noviembre: preparación y confirmación de los equipos finalistas.

18 de noviembre, desde las 8.30: presentación de los equipos y pitch ante el jurado en el CECI .

19 de noviembre, por la mañana: premiación en el marco del FNS Forum .

Programa de mentoría posterior: a definir después de la premiación.

Cinco problemas concretos para intentar “hackear” la minería

El corazón de la competencia contempla cinco desafíos pensados para que los participantes trabajen con problemáticas reales pero dentro de un entorno controlado, en muchos casos utilizando simulaciones y evitando que los prototipos intervengan directamente sobre operaciones productivas.

1. Monitoreo hídrico participativo y transparencia

La propuesta buscará desarrollar un tablero o flujo de reportes y respuestas, utilizando datos simulados o anonimizados. La solución deberá definir quién valida la información, cuál será la audiencia y cómo funcionará el circuito de respuestas.

2. Entorno educativo para la gestión de cuencas

El desafío propone desarrollar un modelo conceptual o una visualización con validación científica que permita abordar la gestión de cuencas desde una perspectiva educativa. La herramienta no podrá utilizarse para tomar decisiones reales sobre el recurso.

3. Mapeo y vinculación de proveedores locales

La propuesta estará orientada a desarrollar herramientas de búsqueda, perfiles de capacidades o vinculación entre demanda y oferta. Cualquier sistema generado será complementario y no reemplazará los procesos reales de homologación.

4. Trazabilidad de la inversión social

Los participantes deberán trabajar sobre una solución acotada a un proyecto o flujo concreto, distinguiendo correctamente entre información pública, interna y confidencial.

5. Telemetría y asistencia segura para maquinaria pesada

El último desafío estará enfocado en simulaciones de alertas o asistencia vinculadas con maquinaria pesada. Quedará expresamente excluido controlar equipos reales o conectarse a sistemas productivos durante la competencia.

Con estas reglas, Hackeando la Minería entra en su fase competitiva. La apuesta será que los participantes no se limiten a describir problemas, sino que lleguen con una primera demostración capaz de probar que una idea puede transformarse en una solución aplicable al sector. Y, a diferencia de una licitación tradicional, los equipos conservarán la propiedad sobre aquello que desarrollen, dejando abierta la posibilidad de que luego puedan avanzar hacia mentorías, validaciones o acuerdos voluntarios para futuros pilotos.