Día del Empleado de Comercio en San Juan: cuándo será el cese de actividades y qué locales cerrarán

Los comercios de la provincia se preparan para una jornada de cese de actividades. La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que el próximo lunes 28 de septiembre se conmemorará el Día del Empleado de Comercio, de acuerdo con los términos estipulados por la Ley Provincial Nº 2624-P.

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La normativa vigente fija el cuarto lunes de septiembre de cada año como la fecha oficial para reconocer y homenajear a los trabajadores mercantiles sanjuaninos, otorgándoles el día de descanso en su sector.

Debido a la vigencia de esta disposición, durante toda la jornada del lunes no habrá atención al público en:

Ante este panorama de puertas cerradas, desde la entidad empresaria recomendaron a los consumidores organizar las compras con anticipación para evitar inconvenientes en el abastecimiento cotidiano.

En el marco de la conmemoración, la Cámara de Comercio y Servicios destacó el rol estratégico que cumplen los empleados en la economía provincial.

"Es una oportunidad para poner en valor el aporte de cada trabajador mercantil, cuyo esfuerzo diario acompaña y fortalece el crecimiento del comercio y de nuestra comunidad", señalaron desde la institución.

Asimismo, la entidad aprovechó la ocasión para hacer llegar un saludo formal a todos los trabajadores y trabajadoras del rubro, reafirmando al mismo tiempo su compromiso de continuar fomentando el diálogo constructivo y el trabajo conjunto con los distintos actores de la actividad comercial sanjuanina.