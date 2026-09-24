    • 24 de septiembre de 2026 - 13:20

    Rawson en alerta: combaten focos de incendio en Médano de Oro y piden extremar cuidados ante el viento Zonda

    El municipio de Rawson desplegó un operativo especial de Protección Civil para sofocar las llamas en la zona rural.

    Este jueves, Rawson ya combate focos de incendios en la localidad de Médano de Oro.

    Este jueves, Rawson ya combate focos de incendios en la localidad de Médano de Oro.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Rawson atraviesa horas críticas este jueves debido a la aparición de múltiples focos de incendio en la localidad de Médano de Oro. En medio del alerta meteorológico por la presencia del viento Zonda que azota a toda la provincia de San Juan, personal municipal de emergencia combate las llamas para prevenir un desastre mayor en las áreas productivas y residenciales.

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    Operativo de emergencia en Médano de Oro

    Desde las primeras horas de este jueves, el municipio de Rawson, a través del área de Protección Civil, encabeza un despliegue territorial continuo en distintos sectores estratégicos de Médano de Oro. Los equipos municipales trabajan de forma ininterrumpida para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance viviendas, fincas agrícolas, establecimientos productivos y zonas ganaderas.

    Las condiciones climáticas actuales representan un desafío extremo para las dotaciones de rescate: la combinación del viento caluroso, la extrema sequedad del ambiente y las ráfagas intensas convierte a los pastizales secos en material altamente combustible.

    Prohibición absoluta de quemas y uso de fuego

    Desde el municipio se enfatizó un pedido desesperado pero claro a todos los vecinos del departamento: no encender fuego bajo ninguna circunstancia. 'Cualquier práctica habitual, como la quema de basura, la eliminación de restos de poda o el encendido de fogatas recreativas, puede salirse de control en cuestión de segundos por el accionar del Zonda, desencadenando incendios de grandes dimensiones', dijeron desde Protección Civil.

    La responsabilidad comunitaria resulta un factor determinante para no recargar las tareas de las brigadas de emergencia y salvaguardar la vida de las familias, la integridad de los animales y la infraestructura de los vecinos de Rawson.

    Recomendaciones de seguridad ante el viento Zonda

    Ante la vigencia del alerta meteorológico, Protección Civil y el Municipio de Rawson recuerdan las pautas fundamentales de prevención para circular y permanecer en el hogar de manera segura:

    • Manejo del fuego: evitar de forma tajante fogatas o quemas de hojas, ramas, residuos o maleza seca en terrenos baldíos o zonas rurales.
    • Atención en la vía pública: estar alerta ante la presencia de cables caídos, ramas quebradas u objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
    • Resguardo del hogar: cerrar de manera hermética y asegurar puertas, ventanas y tragaluces.
    • Precaución al conducir: circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudencial con otros vehículos y utilizar siempre las luces bajas encendidas.
    • Zonas de riesgo: no detenerse ni estacionar debajo de árboles de gran porte, marquesinas, carteles publicitarios ni estructuras inestables.
    • Suministros básicos: contar con linternas cargadas o elementos de iluminación alternativos ante eventuales cortes del servicio eléctrico.

    Teléfonos útiles y líneas de emergencia

    Ante cualquier eventualidad, corte de servicios o detección de humo y fuego, la comunidad dispone de las siguientes vías directas de comunicación:

    • Asistencia municipal y Alumbrado: WhatsApp al 2645702020 (Asistente Virtual).
    • Emergencias policiales y Protección Civil: líneas gratuitas: 911 / 103.
    • Cortes de energía eléctrica (Naturgy): teléfono: 0800-666-3637

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