Ullum suma un puente Bailey portátil de 45 toneladas para hacer frente a las contingencias climáticas

En un paso decisivo para la prevención de desastres y la modernización de la infraestructura local, el municipio de Ullum concretó un estratégico acuerdo marco destinado a fortalecer la capacidad de respuesta del departamento ante situaciones climáticas adversas. Recibió en comodato un puente portátil de grandes dimensiones.

El intenso viento provocó cortes de luz en diferentes zonas de San Juan y afectó el servicio de agua potable en Ullum

A través de un convenio con la empresa Golden Mining S.A , el municipio incorporará un puente metálico modular portátil tipo Bailey de alto tonelaje, una herramienta técnica clave para dar respuesta rápida cuando el clima ponga en riesgo la red vial. Mediante el acuerdo, la compañía cede en comodato al municipio una estructura de aproximadamente 25 metros de longitud y con una capacidad de carga de hasta 45 toneladas.

El equipamiento permitirá garantizar la conectividad y la seguridad vial ante emergencias que dejen incomunicadas a las zonas vulnerables.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el intendente municipal, David Domínguez , junto a las autoridades de la firma minera Golden Mining S.A., representada por su presidenta, Sonia Delgado , y su gerente general, Franco Emanuel Morales .

Esta adquisición estratégica responde a una necesidad histórica de la zona: contar con mecanismos de despliegue inmediato para restablecer el tránsito y garantizar el paso seguro de vehículos pesados, servicios de emergencia y suministros en momentos donde las crecientes, lluvias torrenciales o temporales inhabiliten caminos, pasos sobre cauces o rutas internas del departamento.

Una articulación público-privada en Ullum

El arribo de esta estructura Bailey no es un hecho aislado, sino el resultado directo de una serie de gestiones que la actual administración municipal inició desde el comienzo de su mandato. La búsqueda de alternativas técnicas y la sinergia con el sector privado resultaron determinantes para concretar este traspaso sin costo para el erario público.

"Disponer de este equipamiento nos permite dar una respuesta inmediata y no quedar aislados frente a contingencias climáticas. Es fruto de un trabajo sostenido y de entender que la seguridad de los vecinos de Ullum requiere previsión y alianzas estratégicas", destacó en intendente Domínguez, tras la firma del documento.

Próximos pasos: habilitaciones y despliegue territorial

Aunque la cesión de la estructura ya se encuentra formalizada, el proyecto entra ahora en su fase técnica y operativa. A partir de este momento, el Municipio de Ullum avanzará en la tramitación de las autorizaciones y los estudios de factibilidad correspondientes ante diversos organismos técnicos provinciales, entre los que se destacan la Dirección Provincial de Vialidad y el Departamento de Hidráulica.

El trabajo interdisciplinario con estas reparticiones provinciales resultará fundamental para definir los puntos estratégicos de emplazamiento, evaluar el comportamiento de los suelos y coordinar las tareas logísticas necesarias para el eventual armado de la estructura.

Con este avance, Ullum consolida un esquema de trabajo articulado entre el gobierno municipal, la iniciativa privada y los organismos del Estado provincial, marcando un precedente en materia de gestión de riesgos e infraestructura vial preventiva para la región.