    • 24 de septiembre de 2026 - 17:33

    San Juan refuerza la prevención contra el dengue y marca la estrategia para el verano

    Con pronósticos de lluvias adelantadas y altas temperaturas por el fenómeno de El Niño, Salud encendió las alertas para evitar el avance del mosquito. Intensifican el descacharreo, limpian acequias y advierten por qué la fumigación masiva no sirve como prevención.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    rente a un escenario climático desafiante impulsado por el fenómeno de El Niño, que anticipa un verano inusualmente húmedo, lluvias adelantadas y altas temperaturas, la provincia de San Juan puso en marcha un plan integral para evitar el avance del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue.

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    A pesar de haber cerrado la última temporada con un balance sumamente favorable sin registros de casos autóctonos y con apenas dos contagios importados, las autoridades sanitarias advierten que no hay margen para la relajación.

    La estrategia oficial: descacharreo y limpieza de acequias

    Desde principios de septiembre, la estrategia sanitaria ya se encuentra desplegada en distintos puntos de la provincia. Las acciones coordinadas por el programa de Control de Vectores abarcan:

    Saneamiento ambiental: Recorridos preventivos por instituciones de salud y municipios.

    Eliminación de criaderos: Foco absoluto en el descacharreo, es decir, quitar de los hogares cualquier recipiente inservible que acumule agua.

    Mantenimiento urbano: Limpieza intensiva de acequias y canales, un punto crítico debido a que el agua estancada combinada con residuos (bolsas, botellas o tapitas) genera el hábitat ideal para la reproducción del insecto.

    El mito de la fumigación masiva

    Uno de los ejes en los que más insisten los especialistas es en educar a la población sobre el uso correcto de las herramientas de control.

    Existe una creencia generalizada que demanda fumigaciones masivas en los barrios ante la aparición de mosquitos. Sin embargo, desde el área de Vectores aclararon de manera categórica que la fumigación no es una medida preventiva: es una acción paliativa y de protocolo que solo debe aplicarse ante la aparición de casos confirmados. Echar insecticida de manera indiscriminada tiene una efectividad muy baja y genera un impacto ambiental negativo innecesario.

    Educación y monitoreo tecnológico

    Para sostener los cuidados a largo plazo, el Ministerio de Salud trabaja articuladamente con el Ministerio de Educación para llevar bajadas pedagógicas a los establecimientos escolares. Mediante capacitaciones a docentes de distintos departamentos —como los trabajos previos en Santa Lucía y los próximos en Angaco, se busca que las nuevas generaciones incorporen hábitos de prevención que repliquen en los hogares.

    Además, a partir del 1 de octubre, el sistema sanitario comenzará a instalar sensores de ovipostura, una herramienta tecnológica clave para monitorear de cerca el comportamiento y la densidad de las poblaciones del vector en la provincia.

    Con la experiencia del año pasado como antecedente positivo, San Juan apuesta a la anticipación y al compromiso ciudadano: el éxito de la temporada dependerá de que cada vecino elimine los posibles criaderos en sus domicilios antes de que las lluvias aceleren la eclosión del mosquito.

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