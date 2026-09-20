Un incendio de parrales dejó a una familia con seis niños sin luz ni agua y pide ayuda para no perder su casa

El fuego afectó parrales ubicados junto a la vivienda, en Divisoria y San Isidro. Bomberos logró controlar las llamas, pero persisten pequeños focos que generan preocupación por las fuertes ráfagas de viento.

Un incendio de parrales generó momentos de angustia este domingo en una vivienda ubicada en la zona de Divisoria y San Isidro, en Angaco, donde vive una familia integrada por dos adultos y seis niños, dos de ellos con discapacidad.

Según contó Jaquelina Canto, de 37 años, a Diario de Cuyo, el fuego alcanzó los parrales que se encuentran en las inmediaciones de la vivienda y, aunque Bomberos logró sofocar el incendio, todavía quedan pequeñas llamas en distintos sectores. La familia teme que las fuertes ráfagas de viento reactiven los focos y acerquen nuevamente el fuego a la casa.

La situación se volvió todavía más complicada porque la familia asegura que se quedó sin luz y sin agua. Además, el humo genera preocupación por la presencia de los niños dentro de la vivienda, mientras que permanecer allí también implica el temor de que el fuego vuelva a avanzar sin que puedan advertirlo a tiempo.

El fuego afectó parrales ubicados junto a la vivienda, en Divisoria y San Isidro. Bomberos logró controlar las llamas, pero persisten pequeños focos que generan preocupación por las fuertes ráfagas de viento. Durante el incendio también se quemó un baño de caña ubicado en el exterior de la casa, por lo que la familia quedó sin un lugar para realizar sus necesidades básicas.

Jaquelina explicó que les plantearon la posibilidad de trasladar a los seis niños a un lugar en Capital, pero la familia busca otra alternativa. Los chicos tienen 16, 14, 12, 8, 5 y 2 años y, según relató, no quieren alejarse de Angaco.