    • 24 de septiembre de 2026 - 21:42

    Cayó "El Gordo", presunto líder de una red narco, tras una serie de allanamientos

    Nueve detenidos, cocaína, vehículos y armas secuestradas dejó un megaoperativo antidrogas en Misiones. El presunto jefe de la organización fue atrapado en un monoambiente cuando intentaba escapar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La puerta de un monoambiente en la ciudad misionera de Oberá se abrió durante la noche y Walter José R., conocido en su entorno como “El Gordo” o “Locura”, quedó cara a cara con los efectivos policiales que le seguían los pasos. De acuerdo con la investigación, el sospechoso de 33 años intentó descartar parte de la droga que tenía en su poder para abrirse paso y escapar, pero fue reducido y detenido de inmediato, señalado como el presunto líder de una banda dedicada al acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes en la región.

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    El operativo formó parte de la "Operación Dominó", un despliegue simultáneo que incluyó siete allanamientos en domicilios de Oberá y General Alvear, y que dejó como saldo nueve personas detenidas, más de medio kilo de cocaína incautado, vehículos, armas y dinero en efectivo.

    El búnker del "Gordo" y el saldo de los operativos

    En el departamento donde fue interceptado Walter José R., las autoridades detuvieron además a Mirta Soledad C. (27). En el lugar funcionaba el presunto centro de operaciones de la red criminal, descubierto tras meses de tareas de inteligencia, vigilancias y monitoreo virtual.

    Durante el registro del inmueble, los agentes secuestraron elementos contundentes para la causa:

    Sustancias y dosis: 507 gramos de cocaína compactada y 76 envoltorios listos para su comercialización al menudeo.

    Equipamiento: Tres balanzas de precisión, dos máquinas selladoras y bolsas de polietileno para el armado de las dosis.

    Vehículos y tecnología: Tres teléfonos celulares y una camioneta Chevrolet S10.

    Paralelamente, en otro de los procedimientos concretados en el barrio residencial Villa Gunther de la misma ciudad, los uniformados detuvieron a los padres del presunto cabecilla —identificados como Juan José R. (66) y Rosa G. (67)—, donde se incautaron más envoltorios de droga, un automóvil Renault Captur, celulares y $438.000 en efectivo.

    Balance general del megaoperativo

    Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Regional II, las divisiones de Drogas Peligrosas, Infantería y grupos tácticos desplazados desde Posadas, bajo las directivas del Juzgado Federal de Primera instancia de Oberá, a cargo del juez Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga.

    El balance total de la "Operación Dominó" arrojó:

    • Nueve detenidos vinculados a los distintos eslabones de la organización.
    • Más de medio kilo de cocaína sacada de circulación.
    • El secuestro de $2.287.000 en efectivo.

    El decomiso de vehículos de alta gama, una lancha deportiva, un rifle, municiones y numerosos dispositivos electrónicos peritados para avanzar en las ramificaciones de la causa.

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