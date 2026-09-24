Imputaron a un acusado por el femicidio de Agostina Vega por tenencia de material de abuso sexual infantil

La Justicia de Córdoba imputó a Claudio Gabriel Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil , en el marco de una investigación que se abrió de manera paralela a la causa en la que está acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en mayo pasado.

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La nueva acusación surgió a partir del análisis de teléfonos celulares y una computadora incorporados a la investigación por el crimen de la adolescente . La causa principal es instruida por el fiscal Raúl Garzón y tiene actualmente a seis personas detenidas.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, durante una de las declaraciones realizadas en la causa se entregó una computadora que pertenecía a Barrelier. Se trata del dispositivo que fue aportado por Marianela Palmero , expareja del acusado y también detenida en el marco de la investigación por el crimen de Vega.

Palmero declaró durante más de 11 horas y, en ese contexto, proporcionó voluntariamente la clave de acceso al equipo. Esto permitió a los investigadores realizar una extracción y análisis del contenido almacenado en el dispositivo.

Durante esa tarea, los investigadores encontraron fotografías y videos que derivaron en la apertura de una investigación independiente , a la que luego se incorporaron otros elementos obtenidos de los teléfonos celulares analizados.

Una nueva causa y una citación para declarar

El expediente quedó a cargo de Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno de Córdoba.

Tras analizar el material incorporado a la investigación, el fiscal resolvió imputar a Barrelier por el delito previsto para la tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la imputación y citó a Barrelier a indagatoria para el próximo 29 de septiembre.

La nueva investigación no modifica por ahora la situación procesal del acusado en la causa por el femicidio de Agostina Vega, por la que permanece detenido con prisión preventiva.

El femicidio de Agostina Vega

Barrelier es el principal acusado por el abuso y femicidio de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de que se denunciara su desaparición.

De acuerdo con la acusación de la causa principal, Barrelier habría engañado a la adolescente para llevarla hasta una vivienda ubicada en barrio Cofico. La investigación por el crimen fue elevada a juicio.

El acusado deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, según la imputación sostenida por el fiscal Raúl Garzón.

En la misma causa, otras cinco personas, entre ellas Marianela Palmero, fueron acusadas de encubrimiento agravado. La investigación continúa con Barrelier detenido mientras ahora enfrenta, además, una nueva acusación surgida del análisis de los dispositivos incorporados al expediente.