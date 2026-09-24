Caso Próvolo: condenaron a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka

La monja japonesa Kumiko Kosaka fue condenada este jueves a 20 años de prisión por su responsabilidad en hechos de abuso sexual cometidos contra alumnos hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo, en Mendoza. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal Colegiado N° 2, luego de la audiencia de cesura realizada el miércoles.

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Sin embargo, Kosaka continuará en libertad porque la condena todavía no está firme . Como parte de las medidas dispuestas por el tribunal, tiene prohibido salir de Mendoza y se le retuvo el pasaporte. Además, recibió una inhabilitación de 10 años para trabajar con menores de edad .

La Fiscalía, encabezada por Alejandro Iturbide , y los representantes de las víctimas habían solicitado una pena de 22 años de prisión y 10 años de inhabilitación . La defensa, en cambio, sostuvo la inocencia de Kosaka y no realizó un pedido concreto de pena.

La sentencia se conoció casi un mes después de una decisión clave de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , que había revocado la absolución de la monja y ordenado que un nuevo tribunal estableciera la pena correspondiente.

En agosto, el máximo tribunal provincial declaró a Kosaka responsable de dos hechos de maltrato cometidos por el sacerdote Horacio Corbacho y la consideró autora de tres hechos de abuso sexual simple contra alumnos sordos que se encontraban bajo su cuidado.

Con esa resolución, la Corte mendocina dejó sin efecto la absolución que la religiosa había obtenido en octubre de 2023. En aquel momento, un tribunal integrado por tres juezas había considerado que no existían elementos suficientes para condenarla.

La decisión de la Suprema Corte no fue unánime. La jueza Teresa Day y la conjueza Silvia Miguel votaron por revocar la absolución, mientras que el ministro Julio Gómez se pronunció en disidencia.

La acusación contra Kumiko Kosaka

Kosaka había sido detenida en mayo de 2017 y acusada como autora y partícipe primaria de nueve episodios de abusos contra alumnos del Instituto Próvolo. Meses después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Durante la investigación y el proceso judicial, las víctimas declararon mediante cámara Gesell y con asistencia de intérpretes de lengua de señas. En el juicio realizado en 2023, la Fiscalía había solicitado una pena de 25 años de prisión para la religiosa.

Sin embargo, el tribunal la absolvió y dispuso su inmediata liberación. La Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaron aquella decisión, hasta que la Suprema Corte provincial ordenó revisar el caso.

Los abusos en el Instituto Próvolo

El caso Próvolo salió a la luz en noviembre de 2016, cuando comenzaron a investigarse las denuncias de exalumnos del Instituto Antonio Próvolo, una escuela albergue para chicos hipoacúsicos ubicada en Luján de Cuyo.

La investigación permitió reconstruir abusos sexuales y hechos de maltrato contra alumnos de entre 5 y 17 años al momento de los hechos.

En noviembre de 2019, dos sacerdotes fueron condenados por los abusos. Horacio Corbacho recibió 45 años de prisión, mientras que Nicola Corradi fue condenado a 42 años. Corradi murió en 2021.

Con la condena de este jueves, el expediente de Kosaka suma ahora una nueva instancia judicial, aunque la pena de 20 años de prisión aún puede ser recurrida y, hasta que quede firme, la monja continuará en libertad bajo las restricciones impuestas por la Justicia.