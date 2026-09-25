    • 25 de septiembre de 2026 - 08:09

    ¿Gualicho en Valle Fértil? Encontraron velas, fotos y restos de carne frente al cementerio

    El hallazgo ocurrió este jueves por la mañana en la vereda del cementerio. La Policía investiga el origen de los elementos, que estaban acompañados por fotografías de un integrante de una fuerza de seguridad.

    Cementerio de Valle Fértil.

    Cementerio de Valle Fértil.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un particular hallazgo generó sorpresa este jueves en Valle Fértil, luego de que encontraran una serie de elementos frente al ingreso principal del Cementerio Central del departamento. El aviso fue realizado por el sereno del lugar, quien advirtió la presencia de “algo raro” en la vereda y dio intervención a la Policía.

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    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron velas blancas sujetas con cintas negras, una sustancia que aparentaba ser carne o restos de origen orgánico y fotografías de un integrante de una fuerza de seguridad local.

    Por las características de la escena, los elementos fueron interpretados inicialmente como un posible “trabajo de magia” o ritual, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el significado o el propósito de lo encontrado.

    El episodio provocó impacto dentro de la institución policial y entre vecinos de la comunidad, donde la noticia comenzó a circular durante las últimas horas. Al tratarse de un departamento con una población reducida, el hallazgo rápidamente despertó comentarios y distintas versiones.

    Sin embargo, por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad del efectivo involucrado ni sobre quiénes podrían haber colocado los elementos. Tampoco se informó oficialmente si existe una denuncia concreta relacionada con el caso o si se inició una investigación para determinar el origen de las fotografías y del resto de los objetos.

    Desde el ámbito policial mantienen reserva sobre el episodio, especialmente debido a que involucra a una persona que podría resultar directamente afectada. En ese sentido, se busca evitar la difusión de información que pueda comprometer a terceros mientras se intenta establecer qué ocurrió.

    Por ahora, el hallazgo frente al cementerio permanece bajo investigación y no hay elementos oficiales que permitan atribuir el hecho a una persona determinada ni confirmar que se haya tratado efectivamente de un ritual de magia negra.

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