Conmoción por el fallecimiento de un histórico periodista deportivo

Conmoción en el periodismo deportivo por la muerte de una voz que acompañó a generaciones de fanáticos durante más de siete décadas.

El periodismo deportivo internacional está de luto. Juan Vené, uno de sus más emblemáticos exponentes, falleció a los 97 años en Miami, Florida, donde permanecía internado por complicaciones de salud derivadas de una severa caída sufrida semanas atrás. Su partida deja un vacío irreparable en la prensa hispana, donde construyó un legado indiscutible a lo largo de más de siete décadas de trabajo. Colegas y medios de todo el continente expresaron sus condolencias ante la pérdida de una figura fundamental para la crónica deportiva.

De Caracas al mundo Vené nació en Caracas el 10 de enero de 1929 bajo el nombre de José Rafael Machado Yánez. Con el tiempo adoptó su célebre seudónimo profesional, combinando los términos "Juan Bimba" y "Venezuela", y con ese sello propio construyó una carrera que se extendió por más de 70 años. Su voz analítica y su estilo inconfundible lo llevaron a tener una presencia constante en medios impresos, radio y televisión de toda América Latina. Entre los hitos de su trayectoria, cubrió 45 Series Mundiales de manera consecutiva, un compromiso que pocos colegas pudieron igualar.

Una columna que marcó época Uno de sus aportes más recordados fue la columna "Juan Vené en la Pelota", que durante décadas se convirtió en lectura obligada para los amantes del béisbol. Sobre su pasión por ese deporte, supo reflexionar: "El béisbol es la vida misma explicada sobre el terreno de juego".

Como integrante de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), Vené se convirtió en uno de los primeros periodistas hispanos con derecho a voto para el Salón de la Fama de Cooperstown. Sobre esa responsabilidad, había expresado: "Votar por la inmortalidad deportiva exige un respeto absoluto por la historia y la objetividad periodística".

El reconocimiento a una vida de trabajo En 2014, su carrera recibió la máxima distinción al ser exaltado al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano. Durante aquel homenaje, visiblemente emocionado, había resumido el sentido de su vocación: "Todo el trabajo de una vida se justifica cuando ves que tu voz y tu pluma sirvieron para acompañar a miles de fanáticos cada día".