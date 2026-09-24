Un periodista de TN sufrió un microinfarto a los 45 años

Santiago Martella, periodista de TN, abrió su corazón en un profundo posteo que compartió en su cuenta de Instagram donde compartió la difícil situación de salud que atravesó un mes atrás.
El reconocido periodista tuvo que dejar todo, incluso su trabajo y hoy lleva adelante una recuperación compleja, y valorando su salud.
Santiago Martella, periodista de TN, abrió su corazón en un profundo posteo que compartió en su cuenta de Instagram donde compartió la difícil situación de salud que atravesó un mes atrás.
El destacado cronista de 45 contó que sufrió un microinfarto por el que debió ser internado y poner un stop momentáneo por aquel entonces en su vida diaria.
"Hace un mes, esta era mi realidad. Una habitación de sanatorio, una vía en el brazo y una noticia que no figuraba en mis planes: había tenido un microinfarto", comenzó Santiago Martella su mensaje en redes.
"Pasaron estudios, médicos, preguntas y unas cuantas horas en las que el tiempo se mide de otra manera", reflexionó al respecto de esa inesperada situación que debió afrontar.
El periodista Santiago Martella explicó que tras ese gran susto por el microinfarto regresó a su trabajo y actividad de a poco y lo hizo valorar aún más el concepto de "estar bien".
"Por fortuna viene saliendo todo bien. Aunque vino lo más difícil de explicar: volver a la vida cotidiana sabiendo que algo había pasado, aunque por afuera casi nada hubiera cambiado", comentó el cronista en la publicación.
"Un mes después, estoy bien. Volví al trabajo, a mis rutinas, a entrenarme de a poco y a esas pequeñas cosas que antes hacía sin pensar. A buscar el equilibrio", aseguró en un posteo cargado de emoción junto a una imagen en plena internación.
"No siento que tenga una gran enseñanza para transmitir. Tampoco creo que haya que convertir cada susto en una frase motivacional. Simplemente quería compartir esta foto porque forma parte de un mes que no me voy a olvidar, porque desde ahora define quién soy. Y porque algunas veces estar bien no es poco. Es muchísimo", concluyó profundo sobre el motivo que lo llevó a contar lo que le había pasado.