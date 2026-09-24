Conmoción por la muerte de un músico de Canto 4: donaron sus órganos

La muerte repentina de Lucas Montanaro , músico salteño y exintegrante de Canto 4 , generó conmoción en la escena artística de la provincia. En medio del dolor, su familia tomó una decisión que permitió que otras personas recibieran una oportunidad: donaron sus órganos. El operativo de ablación se realizó en el Hospital San Bernardo de Salta y cinco pacientes fueron beneficiados.

Dolor en el mundo del folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro, exintegrante de Canto 4

Tras el fallecimiento del músico, se llevó adelante un operativo de ablación multiorgánica en el Hospital San Bernardo, coordinado por el CUCAI Salta. Del procedimiento participaron profesionales salteños y un equipo quirúrgico del Hospital Italiano de La Plata.

Durante la intervención fueron procurados el hígado, los riñones y las córneas. La asignación se realizó de acuerdo con los criterios de compatibilidad y prioridad establecidos por el INCUCAI.

Según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta, el hígado y uno de los riñones fueron trasladados a centros de Buenos Aires, mientras que el segundo riñón fue destinado a Tucumán. Las córneas, en tanto, quedaron asignadas a pacientes de la región.

De esta manera, cinco personas fueron beneficiadas por la donación de órganos. La decisión de la familia permitió transformar una pérdida inesperada en una posibilidad de vida para otros pacientes.

Qué le pasó al músico de Canto 4

Montanaro sufrió una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol 5 en el Club Gimnasia y Tiro de Salta. Sus compañeros solicitaron asistencia médica y fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo.

A pesar de la atención recibida en el centro de salud, el músico murió pocas horas después. La noticia provocó un fuerte impacto entre sus colegas y amigos de la escena musical salteña. Distintos artistas compartieron mensajes y fotografías para despedirlo y recordar su trayectoria.

La trayectoria de Lucas Montanaro en la música

La carrera de Montanaro estuvo marcada por diferentes proyectos vinculados al folklore y la música popular. En 2013 fundó Macúmbicos, agrupación en la que se desempeñó como cantante y tecladista y que llegó a presentarse en distintos escenarios y a editar material discográfico.

También formó parte de proyectos vinculados a Canto 4, histórico conjunto salteño, donde estuvo relacionado principalmente con el piano y los teclados y participó de presentaciones y actividades especiales.

Su actividad musical continuaba vigente hasta los días previos a su muerte. Poco antes había participado de una presentación junto a Son Ellas, cuyos integrantes luego lo despidieron públicamente a través de las redes sociales.

La decisión de donar sus órganos tomada por la familia de Montanaro sumó una dimensión particularmente significativa a una pérdida que conmocionó al ambiente artístico salteño: cinco personas recibieron una nueva oportunidad a partir de la donación.