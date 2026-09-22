    • 22 de septiembre de 2026 - 12:40

    Por qué tomar café apenas te levantás puede ser un error (y cuál es la hora exacta para hacerlo)

    Un proceso biológico clave que ocurre en el cuerpo durante las primeras horas de la mañana explica por qué esa primera taza no siempre genera la energía esperada.

    Por qué tomar café apenas te levantás puede ser un error (y cuál es la hora exacta para hacerlo)

    Por qué tomar café apenas te levantás puede ser un error (y cuál es la hora exacta para hacerlo)

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    Para millones de personas, el primer gesto del día al salir de la cama es encender la cafetera. Sin embargo, la neurociencia y la cronobiología señalan que recurrir a la cafeína inmediatamente después de despertar podría estar reduciendo su efectividad y aumentando la tolerancia del organismo a largo plazo.

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    El motivo no está en la calidad del café, sino en la química natural del cerebro y en el comportamiento de una hormona fundamental: el cortisol.

    El "reloj interno" y el pico de cortisol

    El cortisol, conocido habitualmente como la hormona del estrés, también cumple la función de activar el estado de alerta en el cuerpo. De forma natural, los niveles de cortisol alcanzan su punto más alto del día entre 30 y 45 minutos después de despertarse.

    Cuando se ingiere cafeína durante este pico natural de energía:

    • Se genera un efecto de anulación: El cuerpo ya está produciendo su propio mecanismo de alerta, por lo que la cafeína no aporta un estímulo perceptible adicional.

    • Aumenta la tolerancia: Al acostumbrar al organismo a recibir un estimulante externo cuando el cortisol está alto, el cerebro exige dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto.

    • Aparece el "bajón" del mediodía: Al desplomarse tanto el cortisol como el efecto inicial de la cafeína, la sensación de fatiga aparece mucho antes de lo previsto.

    La regla de los 90 minutos: la ventana ideal

    Especialistas en sueño y ritmos circadianos sugieren esperar entre 60 y 90 minutos desde el momento de despertar antes de tomar la primera taza.

    En ese lapso, los niveles de cortisol comienzan a descender de forma natural. Introducir la cafeína justo en ese valle permite que el estimulante potencie la atención cuando el cuerpo realmente lo necesita, prolongando la energía constante durante toda la mañana.

    El dato: Si te despertás a las 7:00 AM, la ventana perfecta para tu primer café se ubica entre las 8:30 AM y las 10:00 AM, cuando la curva natural de alerta comienza a bajar.

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