Un estudio científico revela que solo oler café reduce el estrés, la fatiga y la ansiedad

El efecto reconfortante del café puede comenzar mucho antes de dar el primer sorbo. Así lo demostró un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad Farmacéutica Showa, en Japón, el cual observó que el simple hecho de percibir el aroma de una taza recién preparada es capaz de reducir las emociones negativas y modificar la actividad cerebral en apenas unos minutos.

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La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica Nutrients, se propuso dar respuesta a una incógnita frecuente: ¿hasta qué punto el olor del café es capaz de modificar simultáneamente el estado de ánimo, el cerebro y el sistema cardiovascular?

Para llegar a estas conclusiones, los científicos convocaron a un grupo de 20 estudiantes de entre 20 y 29 años, a quienes se les realizaron estrictas mediciones de control antes y durante la exposición.

Durante el ensayo, los participantes no consumieron la infusión. La dinámica consistió en sentarse durante cinco minutos frente a un recipiente ubicado a unos 50 centímetros de distancia, preparado con 20 gramos de café molido y 400 mililitros de agua caliente a 85 °C (185 °F).

Tras percibir el aroma de manera continua, los voluntarios informaron una notoria disminución en los niveles de fatiga, tensión, ansiedad, confusión y desánimo. Curiosamente, el nivel de vigor no experimentó un aumento drástico, lo que sugiere que la experiencia no actúa como un energizante inmediato en el plano físico, sino como un potente atenuante de estados emocionales desagradables.

Los especialistas explicaron que el sentido del olfato mantiene una conexión directa y muy cercana con las áreas del cerebro profundamente vinculadas a la memoria y las emociones, permitiendo que un aroma familiar active rápidamente asociaciones positivas asociadas al descanso, la pausa o las rutinas cotidianas.

Cambios comprobados en el cerebro

El impacto del experimento no se limitó a la percepción subjetiva de los participantes. Mediante el uso de un electroencefalograma (EEG), el equipo de investigación registró un aumento significativo en el índice de relajación, una métrica que combina la actividad de distintas ondas cerebrales como la alfa, la beta y la theta.

De este modo, la ciencia vuelve a respaldar aquello que los amantes de esta infusión experimentan a diario: el ritual de preparar y oler un buen café funciona como una vía de escape rápida y natural frente al estrés de la rutina diaria.