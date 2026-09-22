El episodio ocurrió en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa, mientras Argentina enfrentaba a Venezuela. El joven fue increpado y obligado a quitarse la camiseta de Rosario Central.

Un barrabrava de Newell's le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

Un violento episodio se registró durante el partido entre Argentina y Venezuela por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuando un hombre identificado como barrabrava de Newell’s increpó a un hincha de Rosario Central que se encontraba en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa alentando a la Selección.

El hecho quedó registrado en video y luego se viralizó en redes sociales. Según las imágenes y la información difundida, el hincha de Central llevaba puesta la camiseta del Canalla debajo de un buzo marrón cuando fue identificado por el hombre, que estaba encapuchado y vestía los colores de Newell’s.

Lo golpearon y le sacaron la camiseta El hombre se acercó hasta donde estaba el joven y le dio un golpe a la altura de las costillas. Ante la situación, el hincha se quitó el buzo y finalmente entregó la camiseta de Central.

El joven quedó sentado en los escalones de la tribuna, con el torso descubierto y las manos sobre el rostro. Poco después, otros dos hombres se acercaron al lugar y uno de ellos volvió a golpearlo, según se observa en las imágenes difundidas.

El episodio ocurrió en una de las bandejas superiores del estadio durante el encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos.