    • 22 de septiembre de 2026 - 11:12

    Un barrabrava de Newell's le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

    El episodio ocurrió en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa, mientras Argentina enfrentaba a Venezuela. El joven fue increpado y obligado a quitarse la camiseta de Rosario Central.

    Un barrabrava de Newells le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

    Un barrabrava de Newell's le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio se registró durante el partido entre Argentina y Venezuela por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuando un hombre identificado como barrabrava de Newell’s increpó a un hincha de Rosario Central que se encontraba en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa alentando a la Selección.

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    El hecho quedó registrado en video y luego se viralizó en redes sociales. Según las imágenes y la información difundida, el hincha de Central llevaba puesta la camiseta del Canalla debajo de un buzo marrón cuando fue identificado por el hombre, que estaba encapuchado y vestía los colores de Newell’s.

    Lo golpearon y le sacaron la camiseta

    El hombre se acercó hasta donde estaba el joven y le dio un golpe a la altura de las costillas. Ante la situación, el hincha se quitó el buzo y finalmente entregó la camiseta de Central.

    El joven quedó sentado en los escalones de la tribuna, con el torso descubierto y las manos sobre el rostro. Poco después, otros dos hombres se acercaron al lugar y uno de ellos volvió a golpearlo, según se observa en las imágenes difundidas.

    El episodio ocurrió en una de las bandejas superiores del estadio durante el encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos.

    El estadio de Newell’s fue sede del partido

    El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en el Parque de la Independencia de Rosario y escenario de las competencias de fútbol masculino de los Juegos.

    La presencia de camisetas de otros clubes en las instalaciones de Newell’s había sido motivo de una disposición especial durante los Juegos: el club informó que no estaba permitido ingresar con indumentaria, colores o identificaciones de otros equipos, con excepción de los deportistas que participaran de competencias oficiales.

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