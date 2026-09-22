El fenómeno astronómico del equinoccio se producirá exactamente a las 21:05 de hoy martes en todo el país. Los motivos científicos que explican el desfase del calendario popular y qué esperar del clima para las próximas horas.

¿Por qué no empieza el 21?: este martes 22 de septiembre arranca la Primavera 2026 en Argentina

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Aunque la tradición popular celebra el inicio de la estación los 21 de septiembre, este 2026 la naturaleza tiene su propio cronograma. Según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales centros astronómicos del país, la Primavera 2026 comenzará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 21:05 (hora argentina), momento exacto en que se producirá el equinoccio de primavera para el hemisferio sur.

El fenómeno convirtió el desfase astronómico en una de las tendencias de búsqueda y noticias más consultadas de la jornada a nivel nacional, reactivando la curiosidad sobre por qué la fecha astronómica rara vez coincide de forma exacta con la costumbre del almanaque.

La razón científica del cambio de fecha El equinoccio es el instante astronómico en el que el Sol se ubica perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan exactamente la misma duración en todo el planeta.

El motivo por el cual no siempre ocurre el 21 de septiembre radica en la diferencia entre el calendario gregoriano y el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol:

El desfase del año trópico: Un año solar no dura exactamente 365 días, sino aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos .

El ajuste de los bisiestos: Esas casi seis horas sobrantes se acumulan cada año y se compensan sumando un día extra en los años bisiestos (como ocurrió en 2024), lo que provoca que el equinoccio oscile anualmente entre el 21, 22 y 23 de septiembre. De hecho, la última vez que el equinoccio primaveral coincidió exactamente con un 21 de septiembre fue hace varios años, y en la mayoría de las temporadas de esta década la transición se ha desplazado hacia las últimas horas del día 22.