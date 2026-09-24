    • 24 de septiembre de 2026 - 07:09

    Interceptaron a tres cazadores mendocinos en la Difunta Correa con liebres, vizcachas y un ave protegida

    El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Rural en el puesto fitosanitario de Vallecito. Secuestraron diez animales faenados y un ave silvestre que era trasladada en una caja con orificios. Además, la camioneta tenía la RTO vencida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres hombres oriundos de Mendoza fueron infraccionados por trasladar fauna silvestre durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Rural N°1 Vallecito, en el puesto fitosanitario de Difunta Correa.

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    El operativo se realizó cerca de las 23, cuando los policías entrevistaron a los ocupantes de una Toyota Hilux gris oscuro que circulaba por la zona. Al solicitar la documentación correspondiente, los efectivos constataron que el vehículo tenía la RTO vencida.

    Durante la requisa de la caja trasera de la camioneta, el personal policial encontró una conservadora que contenía cinco animales faenados y una caja de cartón con otros cinco ejemplares. En total, fueron secuestrados 10 animales silvestres, entre liebres y vizcachas.

    Pero el procedimiento tuvo otro hallazgo. Los efectivos encontraron además una caja de vino con orificios, en cuyo interior había un ave pipitero de collar, conocida también como picahuesos, una especie protegida.

    Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Paz de 9 de Julio, que se encuentra subrogando al Juzgado de Paz de Caucete. Desde allí se dispuso iniciar un expediente contravencional por infracción a los artículos 162 inciso C y 206 de la Ley 941 y a los artículos 41 y 42 de la Ley 606-L.

    Como parte de las medidas adoptadas, los animales faenados fueron trasladados al Parque Faunístico, mientras que el ave quedó bajo resguardo y fue derivada al Arca para su atención.

    Por otra parte, respecto de la camioneta, los efectivos labraron un acta de infracción por tener la RTO vencida y procedieron a la retención de la licencia de conducir.

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