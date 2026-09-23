Custodiaba a fiscales y jueces en Tribunales, ahora fue condenado por abusar sexualmente de una menor

Camacho, quien cumplía funciones de custodia durante las audiencias en Tribunales, fue declarado culpable por hechos de abuso sexual contra una adolescente.

Condenado en Tribunales, donde antes era custodia de fiscales y jueces.

Lucas Gonzalo Camacho pasó de custodiar a detenidos y garantizar la seguridad durante las audiencias en Tribunales a ocupar el banquillo de los acusados. El policía sanjuanino fue condenado a tres años de prisión condicional tras ser hallado culpable por hechos de abuso sexual contra una menor.

El juicio terminó con una condena La sentencia fue resuelta por el juez Mariano Carrera, luego del juicio oral y público que tuvo como acusación a la UFI ANIVI, representada por la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibazeta. La Fiscalía había solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva para el uniformado.

La investigación se inició a partir del relato realizado por la adolescente en 2024. Posteriormente, la menor declaró en Cámara Gesell, donde describió tres situaciones en las que, según la acusación, habría sido víctima de abusos por parte de Camacho. La causa también contemplaba una acusación por exhibiciones obscenas.

Los hechos habrían ocurrido durante un viaje. Por tratarse de una menor, durante el proceso se mantuvieron bajo reserva los detalles que pudieran permitir identificarla, así como las circunstancias particulares de los episodios investigados.

Camacho llegó al juicio en libertad y, tras conocerse el fallo, no fue enviado a prisión, debido a que la pena impuesta es de ejecución condicional. La defensa, encabezada por Mario Morán y José Manuel Beltrán, había sostenido la inocencia del policía y anticipó que recurrirá la sentencia ante el tribunal de impugnación.