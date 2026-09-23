    • 23 de septiembre de 2026 - 09:23

    Recuperaron una moto robada que estaba escondida en un zanjón de 25 de Mayo

    La motocicleta había sido sustraída durante la madrugada de este martes. Investigadores de la Brigada Este la encontraron oculta a pocos metros de calle Enfermera Medina.

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    Una motocicleta que había sido robada durante la madrugada de este martes en 25 de Mayo fue recuperada por personal de la Brigada de Investigaciones Este, que logró localizarla escondida en un zanjón del departamento.

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    El robo ocurrió entre las 00 y las 5.30, en inmediaciones de calle 7, entre calles 20 y 21. La víctima denunció la sustracción de una Okinoi Street 150 cc y desde la Comisaría 10ª solicitaron la colaboración de los investigadores para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

    Moto escondida en un zanj&oacute;n.

    Moto escondida en un zanjón.

    A partir de las tareas realizadas, los efectivos lograron establecer el lugar donde se encontraba el rodado. Finalmente, la motocicleta fue hallada oculta sobre un zanjón ubicado en calle 8, a pocos metros de calle Enfermera Medina.

    El vehículo fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar quiénes participaron del robo y establecer las circunstancias en las que la moto terminó escondida en ese lugar.

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