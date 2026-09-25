Fallo histórico en Córdoba: condenaron a 8 años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad

La Cámara Primera del Crimen de Córdoba dictaminó un fallo histórico y condenó a ocho años y un mes de prisión a José Nieto, el dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en julio de 2023 . El tribunal consideró al hombre responsable de homicidio simple con dolo eventual.

Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por facilitar la prostitución de su hija menor

Violencia, golpes y un fallo que dejó sabor a poco: el escándalo entre Unión y Sportivo tuvo un castigo demasiado leve

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani. Nieto, de 58 años, había llegado al juicio detenido y fue trasladado nuevamente a la cárcel de Bouwer después de conocerse el veredicto.

El fallo establece una pena de ocho años y un mes de prisión efectiva, además del pago de 34 millones de pesos a la familia de Trinidad en concepto de resarcimiento por daño moral y otros perjuicios, junto con los honorarios correspondientes.

La fiscal Milagros Gorgas había solicitado nueve años de prisión, mientras que el abogado de la familia, Carlos Nayi, había reclamado una pena de 12 años. La defensa, representada por Diego Agüero y Sergio Sánchez, había pedido la absolución por el beneficio de la duda y, de manera subsidiaria, que el hecho fuera considerado homicidio culposo.

El caso es considerado un precedente judicial en la provincia, ya que es la primera vez que un tribunal cordobés aplica una pena de prisión efectiva al responsable de perros potencialmente peligrosos por la muerte de una persona bajo la figura del dolo eventual.

Nieto fue juzgado por una acusación que contemplaba una pena de entre ocho y 25 años de prisión. Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que el hombre conocía el riesgo que representaban sus animales y que había recibido advertencias y notificaciones vinculadas con las medidas de seguridad que debía adoptar.

El abogado de la familia de Trinidad destacó después del veredicto que el fallo establece un antecedente en materia penal. También remarcó que la condena no se relaciona con la raza de los animales, sino con la responsabilidad atribuida al propietario por las condiciones en las que mantenía a los perros.

Existe un antecedente en Argentina: en abril de 2016, un hombre fue condenado en La Plata a ocho años de prisión por la muerte de un niño de dos años que había sido atacado por un pitbull en Alejandro Korn.

La defensa anticipó que apelará

Tras conocer la sentencia, el abogado defensor Diego Agüero adelantó que recurrirá el fallo. Según explicó, esperarán conocer los fundamentos completos de la resolución, que serán difundidos el próximo 6 de octubre, para avanzar con el planteo de casación.

El principal cuestionamiento estará dirigido contra la calificación de dolo eventual. “Considero que no existen los elementos constitutivos del tipo en el hecho particular, para considerarlos como dolo eventual. Y esa es la discrepancia que será planteada”, señaló el abogado.

El pedido de perdón de Nieto y el reclamo de la familia

Antes de la lectura del veredicto, el tribunal le dio a Nieto la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. El acusado pidió perdón a la familia de Trinidad y aseguró que lo ocurrido fue una “terrible pérdida”.

“No quise que pasara esto. Mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos”, manifestó.

La madre de la adolescente, Sofía Ballesteros, había llegado a la audiencia junto con otros familiares y con fotografías de Trinidad. Durante el juicio había reclamado justicia y recordó el impacto que la muerte tuvo sobre sus otros hijos.

Luego de conocer la condena, Sofía expresó su conformidad con el fallo, aunque aclaró que el dolor por la muerte de su hija permanece. “Nunca vamos a superar su muerte, pero ella será la voz para otros niños”, sostuvo.

El ataque que terminó con la vida de Trinidad

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2023. Trinidad había salido de su casa en barrio Estación Flores, en el sudoeste de la ciudad de Córdoba, junto con su mascota. Mientras caminaba por la calle Bucarest al 4800, fue atacada por los dos dogos pertenecientes a Nieto.

Los gritos de la adolescente alertaron a los vecinos, que intentaron intervenir para detener el ataque. Durante el auxilio, dos hombres también sufrieron mordeduras, uno de ellos en el rostro y otro en un brazo.

Trinidad fue asistida por personal del servicio de emergencias 107 y trasladada al Hospital de Urgencias, pero murió horas después como consecuencia de la gravedad de las heridas.

El caso generó una fuerte discusión en Córdoba sobre la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y derivó posteriormente en modificaciones de la normativa municipal.

El caso impulsó cambios en la normativa

Después de la muerte de Trinidad, el Concejo Deliberante de Córdoba sancionó la ordenanza 13.321, conocida como “Trinidad”, que creó un registro municipal para perros potencialmente peligrosos y estableció nuevas obligaciones para sus propietarios.

Entre las medidas incorporadas se encuentran la licencia de tenencia, un seguro contra terceros y la posibilidad de que el municipio incautara animales ante determinados incumplimientos.

La normativa también modificó otras disposiciones relacionadas con animales domésticos, animales de compañía y el Código de Convivencia de la ciudad.

A pesar de esos cambios, los ataques de perros potencialmente peligrosos continuaron registrándose en la provincia. Según los datos mencionados durante el proceso judicial, hasta el 7 de septiembre de 2026 se habían contabilizado 12 ataques de PPP en Córdoba durante el año, con cuatro niños fallecidos como consecuencia de agresiones de este tipo.

La condena contra Nieto cierra así una etapa judicial por la muerte de Trinidad, mientras la defensa prepara una apelación y el debate sobre la responsabilidad de los propietarios y el control de los perros potencialmente peligrosos continúa abierto.