Chica de 15 años cayó de una tirolesa en Ullum y sufrió graves lesiones: condenaron al responsable del parador

Una adolescente de 15 años cayó de una tirolesa en un parador turístico de Ullum y sufrió graves lesiones. Por el hecho, la Justicia condenó este viernes mediante un juicio abreviado a Luis Fernando Tanoni , responsable y operador de la actividad, a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para realizar actividades de guía de montaña, operar tirolesas o desarrollar cualquier actividad de turismo aventura que implique el manejo de vidas humanas.

Tanoni y su defensa, Andrea Román Barón, acordaron con los fiscales de la investigación, el ayudante Pablo Orellano y el fiscal del caso Iván Grassi, el arribo al juicio abreviado, en el que el acusado se hace cargo del delito que le imputan y acepta una pena. El juez Mariano Carrera homologó el mismo y dictó una sentencia.

El accidente ocurrió el 27 de abril de 2025, alrededor de las 16:40 , en el parador denominado “Parque del Sol, Aventura y Trekking”, ubicado sobre Ruta Provincial 60, aguas abajo de la Presa Quebrada de Ullum. Tanoni contaba con un permiso precario otorgado por la Dirección de Recursos Energéticos para la explotación turística, deportiva y recreativa del lugar.

Según la acusación, Tanoni fue quien equipó a M.O.A. , que se encontraba junto a su padre, para realizar el descenso en la tirolesa. La adolescente había comenzado el recorrido desde una torre ubicada a unos 7,8 metros de altura y apenas había avanzado unos dos metros de los 160 que tenía el trayecto cuando se produjo la falla.

La investigación determinó que el sistema de seguridad presentaba distintas irregularidades. El mosquetón no se encontraba correctamente bloqueado , mientras que la polea utilizada no contaba con marcas de homologación o certificaciones de seguridad y habría sido de fabricación casera.

Tras desprenderse del sistema, la menor cayó al vacío y primero impactó contra la luneta de un Fiat Palio que estaba estacionado al pie de la torre y luego contra el suelo. Como consecuencia sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC), una fractura desplazada de fémur izquierdo y politraumatismos, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y demandaron más de 40 días de curación e incapacidad, por lo que fueron consideradas graves.

Los informes elaborados por la División Siniestros de Bomberos también señalaron otras deficiencias en las condiciones de seguridad del lugar. Entre ellas, la falta de un sistema secundario que evitara una caída ante una falla del mecanismo principal, el desgaste y la mala conservación de los elementos utilizados y la ausencia de equipos certificados.

El lugar donde casi ocurre una tragedia.

Además, el predio tenía vencido el Certificado de Protección Contra Incendios (CPCI) y no contaba con las inspecciones anuales obligatorias previstas por la normativa provincial. El certificado había sido emitido el 16 de febrero de 2022 y, según el informe de Bomberos, al momento del accidente carecía de validez por no haberse realizado el control anual correspondiente.

La imputación sostuvo que Tanoni incumplió el deber de cuidado que tenía como responsable de la actividad y que, mediante el uso de elementos no homologados, el deficiente aseguramiento del sistema y la falta de mantenimiento y controles, incrementó el riesgo propio de una actividad que requiere estrictas medidas de seguridad.

Juicio abreviado y sentencia

Finalmente, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. Tanoni fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y se le impuso una inhabilitación especial de dos años para ejercer actividades de guía de montaña, operar tirolesas o desarrollar otras actividades de turismo aventura que impliquen el manejo de vidas humanas.