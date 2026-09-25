Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por facilitar la prostitución de su hija menor

La Justicia sanjuanina condenó a la madre mediante un juicio abreviado. La investigación determinó que habría facilitado el ingreso de hombres al domicilio para mantener conductas sexuales con la niña y que también ejerció violencia física contra ella.

Una mujer fue condenada este viernes a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo luego de que la Justicia acreditara su responsabilidad en hechos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo, cometidos contra su hija menor de edad.

La resolución se conoció durante una audiencia de Control de Acusación realizada este 25 de septiembre, en la que las partes acordaron la realización de un juicio abreviado. La jueza Gloria Verónica Chicón hizo lugar al acuerdo, declaró culpable a la mujer y le impuso la pena de prisión efectiva.

Según la investigación desarrollada por el equipo fiscal encabezado por Roberto Mallea, con la intervención de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer, los hechos vinculados con la explotación sexual de la niña se habrían extendido desde que tenía 7 años hasta los 13.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante ese período la mujer facilitaba el ingreso de hombres al domicilio y permitía que mantuvieran conductas de carácter sexual con su hija menor. Según pudo establecerse durante la investigación, a cambio de esas situaciones se entregaba dinero o sustancias.

Además, el Ministerio Público Fiscal acreditó que la acusada ejerció violencia física contra la niña durante el mismo período y le provocó distintas lesiones. El último episodio señalado en la investigación ocurrió cuando la menor tenía 13 años, en el interior de un domicilio ubicado en Rawson.