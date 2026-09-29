Con marcado sello sanjuanino: la Selección Argentina confirmó el plantel oficial para los World Skate Games 2026

A poco de una nueva cita mundialista, el hockey sobre patines nacional encendió los motores con la oficialización del plantel mayor que vestirá la camiseta albiceleste en los World Skate Games 2026, a disputarse en Paraguay del 4 al 18 de octubre de 2026 . Con la confirmación de la selección mayor masculina, el dato saliente que ratifica el peso histórico de la provincia en la disciplina es que San Juan aportará el 66,7% de los hockistas convocados: 25 de los 36 citados en las tres selecciones en total son sanjuaninos .

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El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer este martes la nómina oficial de los jugadores elegidos por el cuerpo técnico para encarar el certamen internacional.

El seleccionado masculino de mayores, dirigidos por José Luis Páez ya encaran la recta final hacia la cita mundialista. La lista destaca por una fuerte impronta sanjuanina tanto en los nombres consagrados que se desempeñan en las ligas más exigentes de Europa como en el aporte directo del medio local. Entre las novedades más resonantes en los jugadores de campo se encuentra la presencia de Lucas Ordóñez, representante de Argentino de San Juan, aportando el recorrido y la jerarquía de la liga provincial a la lista definitiva.

El bloque que compite en el hockey europeo sostiene la base vertebral del equipo. Desde la liga portuguesa llegan figuras de la talla de Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla , todos pertenecientes al Sporting de Portugal, además de Ezequiel Mena (Porto). La nómina de cancha se completa con Lucas Martínez (HC Bassano, Italia), Franco Platero (HC Liceo, España) y Matías Pascual (Igualada HC, España).

Bajo los tres palos, la custodia del arco argentino estará conformada por Constantino Acevedo (Benfica, Portugal) , Juan Cruz Velázquez (HRC Monza, Italia) y Bautista Acevedo (Hockey Club Quevert, Francia).

La conducción estará a cargo de una estructura técnica multidisciplinaria encabezada por los directores técnicos José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García. El staff se completa con Joao Babarra (Analista), Gabriel Nunes (Fisioterapeuta), Gustavo Represas (Director de Alto Rendimiento), Ramón Riverola (Director de Performance Competitiva), Javier Ríos (Gerente Administrativo), Daniel Brescia (Delegado) y Emiliano Schlamelcher (Encargado de Prensa).

Presencia sanjuanina en las listas de Senior Femenino y Sub 19

El seleccionado Senior Femenino, conducido por el DT sanjuanino Darío Giuliani, contará con 5 jugadoras de campo locales: Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Lucía Maldonado y Lourdes Lampasona. La nómina de 12 se completa con las mendocinas Adriana Soto, las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid y las tres arqueras: Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo.

Por su parte, la categoría Sub 19 Masculino, comandada por el DT mendocino Esteban Ábalos, tendrá a 9 sanjuaninos en cancha y arco: Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailón, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales, Alejo Espinoza, junto a los guardametas Charbel Fraifer y Martino Mercado. Los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y el arquero Bautista Pascual completan la delegación juvenil.

Con las nóminas confirmadas en todas las categorías, Argentina desembarca en tierras paraguayas con el objetivo de revalidar su supremacía internacional y mantenerse en lo más alto del podio mundial.

Plantel oficial Selección argentina mayor

Gonzalo Romero — Sporting, Portugal.

Facundo Bridge — Sporting, Portugal.

Facundo Navarro — Sporting, Portugal.

Danilo Rampulla — Sporting, Portugal.

Lucas Ordoñez — C.A Argentino, San Juan.

Ezequiel Mena — Porto, Portugal.

Lucas Martinez — HC Bassano, Italia.

Franco Platero — HC Liceo, España.

Matias Pascual — Igualada HC, España.

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