Scaloni y Tapia ya negocian la renovación del técnico de la Selección Argentina

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comenzó a definirse. La AFA confirmó este viernes que el entrenador y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia , iniciaron las conversaciones para renovar el vínculo que finaliza en diciembre de 2026.

Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección y dejó abierta la incógnita: "No hay novedades"

La noticia fue comunicada por la cuenta oficial de la Selección Argentina, que publicó una fotografía de Scaloni junto a Tapia y confirmó el inicio de las charlas por la continuidad del entrenador.

Hasta este viernes, Scaloni había evitado dar precisiones sobre su futuro y había señalado que todavía quedaban cuestiones por conversar con el presidente de la AFA. El técnico también había manifestado públicamente su disposición a continuar , aunque aclaró que después de la final del Mundial debía analizar distintos aspectos antes de tomar una decisión.

El contrato vigente de Scaloni termina en diciembre de este año , por lo que las conversaciones entre ambas partes adquieren relevancia de cara al nuevo ciclo de la Selección después del Mundial 2026. Según trascendió, la propuesta que se analiza contempla una extensión inicial de dos años, con una opción por otros dos.

La situación se produce luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, resultado que dejó al seleccionado argentino como subcampeón. Tras ese partido, el entrenador había dejado abierta la posibilidad de revisar su continuidad, aunque posteriormente expresó su intención de seguir vinculado al equipo.

En los últimos días, Scaloni también había hablado sobre el desafío de iniciar una nueva etapa, marcada por la salida de Lionel Messi y la necesidad de darle espacio a nuevos futbolistas. El técnico había señalado que el objetivo será mantener la identidad construida durante los últimos años, aunque todavía no estaba confirmado si él sería quien encabezaría ese proceso.

Messi tendrá su despedida ante Benín

En paralelo a las negociaciones por la continuidad del entrenador, la Selección se prepara para una serie de amistosos que tendrán como principal atractivo la despedida de Lionel Messi.

El equipo argentino enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental. Messi fue convocado para el último de esos encuentros, que marcará su despedida del seleccionado argentino.

La convocatoria se produjo después de que el propio Messi anunciara su retiro de la Selección. Según explicó Tapia, luego de una conversación con Scaloni se decidió invitarlo para que pudiera tener su partido de despedida frente al público argentino.

De esta manera, mientras Messi se prepara para su último encuentro con la camiseta albiceleste, Scaloni y Tapia ya comenzaron a conversar sobre la continuidad del entrenador. El próximo paso será definir los términos de un nuevo contrato y resolver si el técnico seguirá al frente del seleccionado durante el próximo ciclo.