UPCN San Juan Vóley volvió a ganar en Brasil y mantiene el invicto en la Copa Internacional

UPCN San Juan Vóley sumó este viernes su segunda victoria en la Copa Internacional Brasil Atacadista al superar con autoridad por 3-0 a Vôlei APAN Blumenau. El conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-15, 25-15 y 25-20 y continúa invicto en el certamen que se disputa en Joinville, Santa Catarina.

UPCN San Juan Vóley afronta una copa internacional en Brasil como parte de su pretemporada

UPCN San Juan Vóley arrancó con triunfo en Brasil: remontó ante Fluminense y ganó 3-1

El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró solidez desde el inicio y rápidamente consiguió marcar diferencias. UPCN tuvo una buena producción en ataque, bloqueo y defensa , fundamentos que le permitieron controlar el desarrollo del partido y cerrar cada set sin sobresaltos.

La superioridad sanjuanina quedó reflejada en los dos primeros parciales, ambos ganados por 25-15 . En el tercero, Blumenau logró mantenerse más cerca en el marcador, pero UPCN volvió a imponer condiciones en el tramo decisivo y se llevó el set por 25-20 .

El encuentro también sirvió para que el cuerpo técnico continuara probando alternativas de cara a la temporada 2026/27 . Armoa realizó modificaciones en la formación y ensayó distintas variantes durante el partido, con rotación de jugadores y diferentes opciones tácticas.

Incluso, UPCN presentó una formación inicial diferente a la utilizada en su debut ante Fluminense, cuando había conseguido una victoria por 3-1.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino acumula dos triunfos en dos presentaciones y aprovecha la competencia internacional como parte de su preparación para el próximo desafío de la temporada.

El próximo partido de UPCN

UPCN volverá a presentarse este sábado a las 17 frente a ADV Jaraguá, por la penúltima jornada de la Copa Internacional Brasil Atacadista.

El equipo sanjuanino buscará cerrar otra presentación positiva y mantener su invicto en Brasil antes del cierre del certamen en Joinville.