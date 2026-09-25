UPCN San Juan Vóley volvió a ganar en Brasil y mantiene el invicto en la Copa Internacional

UPCN San Juan Vóley sumó este viernes su segunda victoria en la Copa Internacional Brasil Atacadista al superar con autoridad por 3-0 a Vôlei APAN Blumenau. El conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-15, 25-15 y 25-20 y continúa invicto en el certamen que se disputa en Joinville, Santa Catarina.
El equipo dirigido por Fabián Armoa mostró solidez desde el inicio y rápidamente consiguió marcar diferencias. UPCN tuvo una buena producción en ataque, bloqueo y defensa, fundamentos que le permitieron controlar el desarrollo del partido y cerrar cada set sin sobresaltos.
La superioridad sanjuanina quedó reflejada en los dos primeros parciales, ambos ganados por 25-15. En el tercero, Blumenau logró mantenerse más cerca en el marcador, pero UPCN volvió a imponer condiciones en el tramo decisivo y se llevó el set por 25-20.
El encuentro también sirvió para que el cuerpo técnico continuara probando alternativas de cara a la temporada 2026/27. Armoa realizó modificaciones en la formación y ensayó distintas variantes durante el partido, con rotación de jugadores y diferentes opciones tácticas.
Incluso, UPCN presentó una formación inicial diferente a la utilizada en su debut ante Fluminense, cuando había conseguido una victoria por 3-1.
Con este resultado, el conjunto sanjuanino acumula dos triunfos en dos presentaciones y aprovecha la competencia internacional como parte de su preparación para el próximo desafío de la temporada.
El próximo partido de UPCN
UPCN volverá a presentarse este sábado a las 17 frente a ADV Jaraguá, por la penúltima jornada de la Copa Internacional Brasil Atacadista.
El equipo sanjuanino buscará cerrar otra presentación positiva y mantener su invicto en Brasil antes del cierre del certamen en Joinville.