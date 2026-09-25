    • 25 de septiembre de 2026 - 20:53

    El ciclismo inclusivo abrirá la temporada de ruta en 9 de Julio

    La FCS organizará una prueba de carácter nacional para inaugurar el calendario rutero de San Juan.

    Apertura. El ciclismo inclusivo de San Juan tendrá su lugar en el inicio de la temporada de Ruta con una prueba en 9 de Julio.

    Apertura. El ciclismo inclusivo de San Juan tendrá su lugar en el inicio de la temporada de Ruta con una prueba en 9 de Julio.

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    Por Ariel Poblete

    La semana pasada quedó definido que el 22 de noviembre próximo se pondría en marcha la Temporada de Ruta del ciclismo de San Juan con una prueba inaugural en el departamento 9 de Julio, pero en la última reunión de la Federación Ciclista Sanjuanina se decidió apostar de lleno a la inclusión y quedó confirmado que el 21 será día de ciclismo inclusivo.

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    La prueba, que estará a cargo de la organización absoluta de la FCS, tendrá caracter nacional ya que fue invitado el seleccionador argentino para el Ciclismo Adaptado, Martín Ferrari quien comprometió cursar todas las invitaciones necesarias para tener en San Juan al país presente.

    San Juan ha sido pionero en la Inclusión y la Vuelta es el testimonio más concreto y palpable de esa realidad que ahora, se vuelve a poner en escena con el lanzamiento de la temporada de Ruta 2026-2027.

    Así, quedó confirmada por otro lado la temporada completa. Serán 14 las fechas que se repartieron entre todos los clubes, con final del calendario para el 14 de marzo de 2027 de la mano del club Sol Naciente. En el medio, las Clásicas, el Giro del Sol y la gran carrera de todos: la Vuelta de San Juan, que como siempre es organizada por el Pedal Club Olimpia.

    La Vuelta a San Juan sería desde el 24 al 31 de enero del año próximo. El Giro del Sol, que siempre se programaba previo a la Vuelta, como sucedió en enero de este año que comenzó el 9 de enero, pasará a ser posterior a la gran carrera de los sanjuaninos, siempre a cargo de la Fundación para el Progreso.

    Entre las clásicas, La Doble Difunta Correa será la que abra el año 2027 ya que tiene fecha para el 3 de enero, con organzicación del Club ciclista Alvear.

    En el año 2025, la temporada comenzó el primer fin de semana de noviembre con la prueba que tuvo el departamento Sarmiento como escenario y la Vecinal Belgrano como organizador. Ahora, será el inicio el 22 de noviembre, con 9 de Julio como probable escenario ya que se encuentran avanzadas las gestiones para poder concretarlo.

    En tanto que este domingo, en el Velódromo Vicente Chancay, volverá la Temporada de Pista tras dos semanas sin carreras. Será desde las 16, con homenaje al recientemente desaparecido Jorge Otarola, integrante del cuerpo de comisarios y del Pedal Club Olimpia. Será Velocidad Olímpica, Scratch y 120 Vueltas Puntuables como especialidades, recordando que este sábado de 18 a 21 se recibirán las inscripciones en la sede del Olimpia.

    CALENDARIO DE RUTA 2026/2027

    22 de noviembre: Unión Vecinal General Manuel Belgrano.

    27, 28 y 29 de noviembre: Caucete Pedal Club.

    6 de diciembre: Club Sergio “Payaso” Valdéz.

    13 de diciembre: Club Ciclista Independiente.

    20 de diciembre: Club Ciclista Juventud Chimbas

    27 de diciembre: Fundación Planeta Ramírez

    3 de enero: Club Ciclista Alvear

    10 de enero: Club Ciclista Independiente

    17 de enero: Club Ciclista Juventud Chimbas

    24 al 31 de enero: Pedal Club Olimpia

    5, 6 y 7 de febrero: Fundación para el Progreso

    7 de marzo: Pedal Club Olimpia

    14 de marzo: Club Sol Naciente

    Restando por confirmar la fecha del Club Huracán Cicles Club.

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