Todos los deportes que tendrá San Juan este fin de semana: horarios y escenarios

San Juan tendrá un fin de semana cargado de actividad deportiva entre este viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. Automovilismo, ciclismo, duatlón y fútbol conforman una agenda con competencias nacionales, torneos locales y propuestas recreativas para disfrutar en distintos puntos de la provincia.

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Uno de los grandes atractivos será el regreso del TC2000 al Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, donde también competirán Top Race y Fiat Competizione. La actividad tendrá además un condimento especial porque estará dedicada al reconocido piloto sanjuanino Henry Martín.

El histórico circuito de Rivadavia volverá a recibir categorías nacionales durante todo el fin de semana. Además de Martín, habrá varios pilotos sanjuaninos en pista, entre ellos Fabián Flaqué, Joaquín Naranjo, Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Ulises Campillay.

El Zonda se prepara para un fin de semana a puro automovilismo

La actividad comenzará este viernes por la tarde y tendrá un momento especial con “El Zonda Iluminado”, una propuesta que permitirá al público encontrarse con algunos de los protagonistas antes de la acción principal.

Desde las 19:30, Henry Martín y Fabián Flaqué compartirán el encuentro con los aficionados junto a Matías Rossi y Gabriel Ponce de León, quienes participarán como invitados. Habrá anécdotas, fotografías y firma de autógrafos.

Luego, a las 20:15, llegará uno de los momentos más llamativos: los pilotos saldrán a pista para realizar giros nocturnos con el circuito iluminado, una postal poco habitual para quienes se acerquen al autódromo.

Ciclismo: continúa la temporada de pista

La actividad del ciclismo también tendrá su lugar este sábado. Desde las 18, el Velódromo Vicente Alejo Chancay será escenario de una nueva jornada de la temporada sanjuanina de pista.

La competencia estará organizada y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina, con participación de los habituales protagonistas de las distintas categorías.

Duatlón en el Circuito Villicum

El domingo será el turno del duatlón. Desde las 9, el Circuito Villicum, en Albardón, recibirá la Copa Rafa Méndez, correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón 2026.

La competencia, organizada por la Federación Sanjuanina de Triatlón, combinará las disciplinas de pedestrismo y ciclismo y contará con dos distancias principales.

La modalidad Sprint tendrá 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bicicleta y otros 2,5 kilómetros de pedestrismo. En tanto, la Standard comprenderá 10 kilómetros de carrera, 40 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros a pie.

Los más chicos también tendrán su espacio, con una carrera amistosa prevista para las 11:30.

Desamparados busca cerrar su clasificación en el Regional Amateur

El fútbol tendrá una jornada clave el domingo con el Torneo Regional Amateur. Por la Zona 6 de la Región Cuyo, Sportivo Desamparados recibirá a General Belgrano de Media Agua con la posibilidad de asegurar su clasificación a la Segunda Fase.

El encuentro se disputará desde las 19 en El Serpentario, en Puyuta. El árbitro principal será el calingastino Jorge Andrés Albanesi.

El conjunto puyutano llega como líder de la zona y afrontará un partido importante cuando la etapa clasificatoria comienza a entrar en su tramo decisivo.

La fecha 15 del Clausura de fútbol local

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina también tendrá una programación intensa durante el fin de semana, con partidos correspondientes a la fecha 15.

El sábado, desde las 16:30, se jugarán dos encuentros: San Lorenzo vs. Trinidad y Colón Junior vs. Marquesado.

La actividad continuará el domingo a partir de las 16:30, con seis partidos: Rivadavia vs. López Peláez, Peñarol vs. Carpintería, Unión vs. Villa Ibáñez, Sportivo 9 de Julio vs. Sarmiento, Juventud Zondina vs. Minero y Atenas vs. Defensores de Argentinos.

Pero la fecha tendrá además un capítulo importante el miércoles siguiente, cuando Alianza y Desamparados se enfrenten desde las 21 en el Estadio del Bicentenario. El encuentro se jugará con ambas parcialidades y puede tener incidencia en la pelea por los primeros puestos.

Ese mismo día, pero desde las 16:30, Unión recibirá a Minero para completar el partido correspondiente a la fecha 13 que había quedado pendiente.

Con esta programación, San Juan tendrá por delante tres jornadas con actividad deportiva en distintos escenarios, desde el ruido de los motores en El Zonda hasta el ciclismo, el duatlón y una nueva fecha del fútbol local y regional.