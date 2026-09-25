    • 25 de septiembre de 2026 - 10:11

    Es oficial: el MotoGP volverá a Buenos Aires en abril de 2027

    El Gran Premio de Argentina fue incluido en el calendario de MotoGP 2027 y se disputará del 9 al 11 de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Será la cuarta fecha del campeonato.

    Moto GP.

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    El MotoGP volverá a Buenos Aires en 2027. La organización confirmó este viernes el calendario de la próxima temporada y oficializó el regreso del Gran Premio de Argentina al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde la competencia se desarrollará entre el 9 y el 11 de abril.

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    La carrera será la cuarta fecha del campeonato mundial y marcará el regreso de la máxima categoría del motociclismo a la Ciudad de Buenos Aires después de 28 años. La última competencia de MotoGP en el circuito porteño se había disputado en 1999, cuando el estadounidense Kenny Roberts Jr. se impuso en la categoría 500cc.

    El regreso del MotoGP a Buenos Aires

    Argentina había recibido al MotoGP de manera regular en Termas de Río Hondo entre 2014 y 2019, y luego volvió a ser sede en 2022, 2023 y 2025. La última edición disputada en el país tuvo como ganador al español Marc Márquez.

    Ahora, el escenario será el histórico autódromo porteño, que atraviesa un importante proceso de renovación y modernización para adaptarse a las exigencias de las competencias internacionales.

    Las obras contemplan mejoras en el trazado, los boxes, los accesos, el paddock, las tribunas y distintos sectores destinados al público. Según información del Gobierno porteño, el proyecto de renovación contempla una inversión de US$150 millones y el circuito está siendo preparado también con vistas a una eventual llegada de la Fórmula 1.

    Cuándo será el Gran Premio de Argentina 2027

    El cronograma confirmado establece que la actividad del MotoGP en Buenos Aires se desarrollará durante tres jornadas:

    • Viernes 9 de abril: entrenamientos.
    • Sábado 10 de abril: clasificación y Sprint.
    • Domingo 11 de abril: carrera principal.

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