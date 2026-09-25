Corazón bodeguero, revancha y el sueño del regreso: Mauro Galleguillo, el DT que guía la ilusión de Del Bono

El fútbol de la Liga Sanjuanina tiene lugares donde el sentido de pertenencia no se negocia, y Del Bono, sin dudas, es uno de ellos. En ese rincón de Rivadavia, el aire respira tradición, pero también una necesidad profunda que quema en el pecho: la de volver al lugar de privilegio que la historia exige. Al frente de esa trinchera de fe y pertenencia camina Mauro Galleguillo, un hombre con la camiseta grabada a fuego que conoce como pocos la fibra íntima del club y que hoy conduce los destinos de Sportivo Juan B. Del Bono hacia el gran anhelo del regreso a la Primera A.

El camino no estuvo exento de cicatrices. El año pasado, la ilusión se quebró en semifinales. Aquel golpe, lejos de acobardarlo, funcionó como la semilla de una revancha necesaria. Cuando en enero la dirigencia renovó su confianza y tiempo después una nueva Comisión Directiva tomó las riendas, Galleguillo no dudó en plantear la única premisa posible: armar un equipo no solo para participar, sino para ir decididamente a buscar el ascenso.

"En enero tuve la charla con los dirigentes y les pregunté si íbamos a participar o si íbamos a ir a ascender. Les dije que si era con la idea de ascender, obviamente iba a armar un plantel competitivo, porque la B es muy dura. La verdad la estoy viviendo, es mi primera experiencia en la B. Pude, gracias a la dirigencia y al apoyo de ellos, armar un plantel con jugadores de experiencia que me dieron la palabra. Y la verdad no puedo quejarme de ellos porque me respondieron", recuerda el DT sobre la génesis de este proyecto.

Desde aquellos primeros entrenamientos en el calor de enero, el entrenador edificó un grupo sólido donde la jerarquía se fundió con el sentido de pertenencia. Mantuvo la columna vertebral con futbolistas de la casa que vivieron el trago amargo del torneo anterior -como Jesús Vega, Marcio Torres y Emanuel Astudillo- y sumó nombres acostumbrados a batallar en certámenes nacionales. Junto a ellos, la juventud de Alexis Murúa, Lisandro Galván, Ezequiel Franco o Juan Echegaray aceptó la responsabilidad con una madurez admirable.

"Tengo jugadores con experiencia que han jugado torneos Federales y se lo han tomado con la misma responsabilidad. Eso a mí me dejó más tranquilo. Pero la fortaleza es el grupo, un grupo que realmente tiró siempre para el mismo lado. A lo mejor tuvieron partidos malos, pero siempre se apoyaron. Si vos tenés un grupo firme, que va siempre al frente, te tiene que ir bien", remarca con convicción.

La mística, el golpe y la templanza en el momento justo

El andar del Bodeguero en la Zona Ascenso ha sido casi impecable, cimentado sobre una muralla defensiva que apenas concedió un gol en siete presentaciones. Sin embargo, en un torneo tan parejo, nadie está exento de recibir un golpe. La derrota ante Árbol Verde en la última jugada de un partido mano a mano sintió como un impacto directo al mentón para un grupo acostumbrado a festejar. Fue allí donde el liderazgo de Galleguillo y la voz de los referentes sirvieron para acomodar las piezas.

"En la segunda parte les dije a los chicos que podíamos recibir una piña o dos piñas enseguida, pero que hay que estar acostumbrados y preparados porque esto se gana y se pierde. Podés perder con el último o con el primero. Se sintió el golpe en algunos chicos que se habían acostumbrado a ganar, pero con la gente de experiencia y las charlas pudimos levantar. Gracias a Dios recuperamos la punta y ahora el ascenso depende de nosotros", explica el técnico sobre la templanza con la que afrontaron la adversidad.

Ese carácter le permitió a Del Bono llegar a las dos últimas jornadas como único líder de la Zona Ascenso con 18 puntos (producto de seis victorias y una caída), sacándole una luz de ventaja a Árbol Verde (17) y distanciándose de Libertad Juvenil (14).

Dos finales para tocar el cielo con las manos

Con seis puntos en juego, la recta final promete paralizar a la B. El fixture marca dos batallas decisivas para el conjunto de la Esquina Colorada: este fin de semana recibirá a Villa Obrera en su cancha y cerrará el campeonato visitando a Federico Picón en el Quinto Cuartel.

Galleguillo no elude la envergadura del próximo rival, al que respeta profundamente: "Tenemos que estar muy atentos con Villa Obrera porque nos dejó afuera antes y es un gran equipo. Es una institución muy grande que tiene que estar allá arriba, pero por circunstancias de club o problemas de dirigencia, como le pasó a Del Bono, le toca estar acá. Esta semana les dije a los chicos que no se sientan tan presionados, que sigan jugando como vienen jugando. Ya no queda nada, la ansiedad a alguno le afecta, pero trato de bajarles un poco los decibeles".

En las calles del barrio y en las tribunas, el pueblo bodeguero juega su propio partido. El hincha volvió a copar cada cancha donde juega el equipo. "Desde el primer momento nos pusimos a laburar todos juntos: dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y la gente. El apoyo de los hinchas afuera no tiene palabras ni precio, lo viven como una final todos los partidos. Para que esto funcione tienen que estar bien las patas de la mesa, y acá han trabajado todos por igual porque todos queremos el mismo objetivo de poner a Del Bono arriba", valora el entrenador.

A paso firme y con la cabeza fría que exige el trámite de la cancha, Mauro Galleguillo sueña despierto pero con los pies sobre la tierra. "Quiero lograr el ascenso y que, si quedo en la historia del club, sea por haber trabajado bien".

Lo que le resta a la B

Este fin de semana puede definirse el ascenso a Primera de manera anticipada. Del Bono recibirá a Villa Obrera y Árbol Verde se medirá con San Damián. Si el equipo de la Esquina Colorada gana y Árbol Verde pierde, la diferencia quedará fuera de alcance para la última jornada por lo tanto el Bodeguero ascenderá, de darse otro resultado, todo se definirá en la última fecha.

8ª fecha: Del Bono vs. Villa Obrera; Árbol Verde vs. San Damián; Libertad Juvenil vs. Centenario.

9ª fecha: Picón vs. Del Bono; Villa Obrera vs. Árbol Verde; San Damián vs. Libertad Juvenil.