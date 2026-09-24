Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras el retiro de Messi

Lionel Scaloni ya piensa en el nuevo ciclo de la Selección argentina después de la final del Mundial 2026. En una conferencia de prensa posterior al entrenamiento de este jueves, el entrenador confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán del conjunto nacional tras el retiro de Lionel Messi.

La propuesta alternativa que la AFA le hizo a Scaloni para que renueve contrato con la Selección argentina

Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección y dejó abierta la incógnita: "No hay novedades"

“ El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota ”, explicó Scaloni. Además, mencionó a Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez como otros futbolistas que podrían llevar la cinta. “Cuti es el indicado”, remarcó.

La designación se da en el comienzo de una etapa marcada por el recambio de nombres y la despedida de Messi de la Selección. Sin embargo, Scaloni todavía no definió quién utilizará la camiseta número 10, una de las principales incógnitas que quedaron abiertas tras el retiro del capitán.

El entrenador también habló sobre el partido de despedida de Lionel Messi y contó que ya conversó con el futbolista al respecto. “Feliz de poder ser parte de eso y de poder disfrutar esa noche. Melancolía pura”, expresó.

Scaloni volvió a destacar la importancia que tuvo Messi durante su ciclo y aseguró que será difícil que aparezca otro futbolista de características similares.

“Haberlo podido entrenar para mí es lo máximo, fue un sueño”, sostuvo el técnico, quien agregó que es un jugador al que resulta difícil explicar cómo entrenar por todo lo que aporta dentro y fuera de la cancha.

Sobre la posibilidad de que Messi consiga nuevamente el Balón de Oro, Scaloni fue contundente: “Claro que sí, pero no creo que esté muy preocupado con eso”. Y agregó: “Mientras él esté en una cancha de fútbol, es difícil que no merezca”.

La continuidad de Scaloni, todavía abierta

Uno de los temas centrales de la conferencia volvió a ser el futuro del entrenador. Después de las dudas que había expresado tras la derrota ante España en la final del Mundial, Scaloni reconoció que su continuidad todavía debe ser conversada con el presidente de la AFA.

“No tengo problemas porque cada vez que digo las cosas las digo con un sentido y con el corazón. Esto es un lugar privilegiado. Esto es soñado, pero no significa que yo me tenga que atornillar para siempre”, explicó.

En ese sentido, aclaró que deberá conversar las condiciones para continuar y que, por el momento, no existe una definición sobre su futuro. También negó que los jugadores estén intentando convencerlo de permanecer en el cargo.

“Imagino que es más cómodo que se quede un entrenador que conocen de hace tiempo, porque todo después crea una incertidumbre. Pero no creo que sea importante”, señaló.

Los próximos partidos de Argentina

La Selección argentina tendrá tres amistosos durante las próximas fechas FIFA. El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba.

Luego, el equipo volverá a jugar en el estadio Monumental. El sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso, mientras que el martes 6 de octubre se medirá con Benín.

Estos encuentros marcarán el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado, con Scaloni al frente y Cuti Romero como nuevo capitán, mientras continúa la transición posterior al retiro de Messi.