Festeja la cantera puyutana: la Sub 13 de Desamparados clasificó a la siguiente ronda del Federal A Juvenil

El conjunto víbora, dirigido por Martín Preziosa abrochó el pasaje a la próxima fase en su primera participación en el certamen.

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Las divisiones inferiores de Sportivo Desamparados acaban de dar un paso importante. En lo que representa el debut absoluto de la institución puyutana en el Torneo Federal A Juvenil -donde también dijeron presente las categorías Sub 15 y Sub 17-, la división Sub 13 dio el gran golpe de la jornada al sellar su clasificación a la siguiente etapa del certamen regional organizado por el Consejo Federal.

El elenco conducido técnicamente por Martín Preziosa completó una fase de grupos brillante, mostrando una regularidad envidiable frente a canteras tradicionales e históricas de Mendoza, Córdoba y San Luis. Con carácter, juego y templanza para plantar bandera en canchas difíciles de toda la región, el Víbora alcanzó la línea de los 29 puntos y aseguró su pasaje.

La tabla de posiciones de la Zona 2 refleja el claro dominio de los dos equipos que marcaron la pauta a lo largo del torneo. El líder absoluto fue Deportivo Maipú de Mendoza con 34 unidades, seguido inmediatamente por Desamparados con 29.

El mérito de los pibes puyutanos cobra aún mayor dimensión al repasar los nombres que quedaron por detrás. Si bien Racing de Córdoba igualó la línea de los 29 puntos, el criterio de desempate y la solidez de Sportivo le permitieron sostener el ansiado pasaje. Más abajo quedaron clubes de amplio recorrido nacional como Juventud Unida de San Luis (22 pts.), FADEP (16 pts.), San Martín de Mendoza (14 pts.), Atenas de Río Cuarto (10 pts.) y Huracán Las Heras (4 pts.).