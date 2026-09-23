Regional Amateur: Desamparados y Belgrano de Media Agua tendrán árbitro calingastino para un duelo clave

El Torneo Regional Amateur comienza a bajar el telón de su etapa clasificatoria y este domingo tendrá una jornada decisiva para la Zona 6 de la Región Cuyo. Sportivo Desamparados, líder del grupo, recibirá a General Belgrano de Media Agua con la posibilidad concreta de sellar su clasificación a la Segunda Fase.

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El encuentro que tendrá como escenario "El Serpentario" en Puyuta se jugará el domingo desde las 19 horas. Este miércoles quedó confirmada la terna arbitral que tendrá a su cargo el encuentro . El árbitro principal será el calingastino Jorge Andrés Albanesi, quien estará acompañado por Hernán Porras y Vanesa Ejarque como asistentes. Los tres pertenecen a la Liga Calingastina.

El duelo tendrá un condimento especial para el conjunto puyutano, que llega fortalecido después de conseguir una importante victoria como visitante frente a Unión de Villa Krause. Ese triunfo le permitió quedar en lo más alto de la tabla y, ahora, depender de sí mismo para avanzar de ronda.

Las posiciones de la zona muestran a Desamparados como líder con 5 puntos, seguido por Unión con 4, mientras que Belgrano suma 1. Con dos jornadas todavía por disputar, pero con el calendario marcando que el cierre tendrá el enfrentamiento entre Belgrano y Unión en Media Agua, el encuentro de este domingo puede ser determinante.

Conociendo que para la zona de los sanjuaninos hay dos cupos para la Segunda Fase del certamen, s i Desamparados consigue la victoria, alcanzará los 8 puntos y automáticamente se asegurará la clasificación en el primer lugar. Unión, aun ganando en la última fecha, solamente podría llegar a 7 unidades, por lo que ya no tendría posibilidades de alcanzarlo.

Para Belgrano, en cambio, el panorama obliga a jugarse todo. El conjunto de Media Agua necesitará sumar este domingo, en el caso de perder ante Sportivo seguirá con vida pero deberá ganarle a Unión en la última jornada para alcanzar los 4 puntos y, eventualmente, igualar a los de Villa Krause. En ese caso, entraría en juego el sistema olímpico de desempate, que contempla, en este orden, la mayor diferencia de goles, la mayor cantidad de goles a favor y la mayor cantidad de goles a favor como visitante.

Un empate también puede ser suficiente para Desamparados este domingo. Si el Víbora suma un punto ante Belgrano, se asegurará su lugar en la Segunda Fase, aunque deberá esperar hasta la última fecha para conocer si termina primero o segundo, dependiendo de lo que ocurra posteriormente entre Belgrano y Unión.

Con todos estos condimentos, el escenario está preparado para una jornada especial en el mundo de Sportivo. La victoria conseguida en Villa Krause significó un importante envión anímico y los hinchas ya preparan una fiesta para recibir al equipo como en sus mejores jornadas.

El Víbora está a un paso de los octavos de final del Regional Amateur. Este domingo, ante Belgrano, tendrá la posibilidad de dar el último zarpazo de una fase clasificatoria en la que volvió a quedar como protagonista.