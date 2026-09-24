La Selección Argentina de Vóley es finalista con una gran actuación de los sanjuaninos

Con una sólida actuación y la presencia en cancha de los sanjuaninos Samuel Guidi y Benjamín Flores, el combinado nacional venció a Perú por 3-0 y se metió en la definición del certamen internacional. Este viernes jugarán ante Chile por la medalla de oro

La Selección Argentina masculina de vóley ratificó su gran momento en los Juegos Suramericanos de Rosario y se metió de lleno en la gran final del certamen internacional. El combinado nacional se impuso con autoridad frente a Perú por 3 a 0, en un encuentro que tuvo un marcado protagonismo sanjuanino dentro del rectángulo de juego de la mano de Samuel Guidi y Benjamín Flores.

Con parciales de 25-18, 25-14 y un ajustado 31-29 en el último parcial, el conjunto albiceleste dominó las acciones durante gran parte del partido y aseguró su lugar en la pelea por la medalla de oro.

El camino al triunfo y el aporte sanjuanino El equipo nacional mostró gran solidez colectiva desde el arranque, resolviendo los dos primeros sets con amplia superioridad. En el tercer parcial, Perú reaccionó y exigió al máximo a la Argentina, estirando la definición hasta un reñido 31-29 que los dirigidos por el cuerpo técnico nacional supieron destrabar con carácter.

En el goleo general, Gonzalo Gómez se erigió como el máximo anotador argentino con 16 puntos, bien secundado por el despliegue y la firmeza en cancha de los sanjuaninos Samuel Guidi y Benjamín Flores, quienes continúan sumando rodaje internacional y consolidándose en el combinado nacional.

Por la medalla dorada: día y hora de la final Tras sellar la victoria en semifinales, la Selección Argentina ya tiene la mente puesta en el choque decisivo.