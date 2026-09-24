Messi se despide de la Selección en Argentina: en dos horas se agotaron las entradas para el partido

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el país ya tiene un escenario colmado. Este jueves comenzó la venta de entradas para el partido ante Benín , que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, y las localidades se agotaron en menos de dos horas .

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La venta había comenzado a las 18 , después de que la AFA decidiera postergar el inicio previsto originalmente para el martes. Antes de las 20, los hinchas ya habían adquirido todos los tickets disponibles para el encuentro que marcará el último partido de Messi con la Albiceleste ante el público argentino.

Los precios para los amistosos ante Burkina Faso y Benín fueron los mismos. La entrada popular tuvo un valor de $90.000 , mientras que las distintas plateas oscilaron entre $180.000 y $480.000 .

Para los menores de entre 3 y 10 años, la localidad popular costó $29.000 . En el caso de las plateas, desde los 3 años se debía abonar el valor completo correspondiente al sector elegido.

Popular: $90.000.

$90.000. Popular para menores de 3 a 10 años: $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

El partido ante Burkina Faso se jugará el sábado 3 de octubre en el Monumental y las entradas se comercializan a través de la misma plataforma. En tanto, la Selección enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde todavía quedan localidades disponibles.

Messi tendrá una camiseta especial para su despedida

Como parte de la previa del último partido, Messi mostró la camiseta especial que utilizará ante Benín. El diseño mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque incorpora detalles dorados en el nombre y el número del capitán.

El encuentro también tendrá un homenaje especial para el capitán, con la presencia de varios integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Scaloni explicó por qué convenció a Messi de hacer el homenaje ahora

El entrenador Lionel Scaloni también se refirió al homenaje y explicó que buscó convencer a Messi de que este era el momento indicado para realizarlo.

“Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo el técnico, quien además contó que intentó persuadir al capitán para que aceptara la propuesta.

“Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”, explicó Scaloni.

Así, el partido del 6 de octubre ante Benín se prepara como una noche especial para la Selección argentina: será la última presentación de Messi con la Albiceleste en territorio argentino y tendrá un Monumental completamente lleno.