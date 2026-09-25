Fecha 2 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

La Liga F7, el certamen amateur de fútbol femenino más importante de San Juan, disputó una vibrante segunda fecha cargada de emociones, partidos parejos y gran cantidad de goles en las instalaciones de Elite Club.
Finalizó la segunda jornada del Torneo Clausura en el predio Elite Club de Rawson. Repaso completo de todos los marcadores, las goleadoras del fin de semana y las jugadoras destacadas como MVP en las tres divisionales.
La Liga F7, el certamen amateur de fútbol femenino más importante de San Juan, disputó una vibrante segunda fecha cargada de emociones, partidos parejos y gran cantidad de goles en las instalaciones de Elite Club.
A continuación, el detalle completo de cada uno de los encuentros de la Categoría A, Categoría B y Categoría C: