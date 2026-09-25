    • 25 de septiembre de 2026 - 06:41

    Fecha 2 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Finalizó la segunda jornada del Torneo Clausura en el predio Elite Club de Rawson. Repaso completo de todos los marcadores, las goleadoras del fin de semana y las jugadoras destacadas como MVP en las tres divisionales.

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    La Liga F7, el certamen amateur de fútbol femenino más importante de San Juan, disputó una vibrante segunda fecha cargada de emociones, partidos parejos y gran cantidad de goles en las instalaciones de Elite Club.

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    A continuación, el detalle completo de cada uno de los encuentros de la Categoría A, Categoría B y Categoría C:

    Categoría A

    • United FC 4 - 1 Puntineras
      • Goles: Victoria Godoy, Sol Rossi, Gianella Castan y Julieta Rodríguez (United FC); Agustina Menéndez (Puntineras).
      • MVP: Gianella Castan (United FC).
    • Ankara FC 2 - 1 Bianconeri
      • Goles: Josefina Lértora y Camila Manzini (Ankara FC); Martina Romarión (Bianconeri).
      • MVP: Josefina Lértora (Ankara FC).
    • Fénix F.C. 2 - 2 Adove FC
      • Goles: Camila Fernández (2) (Fénix F.C.); Agostina Salinas Aciar y Luciana Yamila Porres Chipre (Adove FC).
      • MVP: Camila Fernández (Fénix F.C.).
    • LBNV 3 - 2 Atl. Madera
      • Goles: Constanza Rampulla (2) y Julieta Atencio (LBNV); Luz Menegazzo y Paula Bloin (Atl. Madera).
      • MVP: Constanza Rampulla (LBNV).
    • Nación F.C. 2 - 1 Club de Amigas
      • Goles: Silvina Cataldo y María Esther Quiroga (Nación F.C.); Celeste Bordón (Club de Amigas).
      • MVP: Magalí Flores (Nación F.C.).

    Categoría B

    • Vikingas 2 - 5 Capra
      • Goles: Guillermina Bustos y Marina Sánchez (Vikingas); María José Aracena, Fátima Janavel, Argentina Camacho, Gema Quiroga y Mica Díaz (Capra).
      • MVP: Valentina Martín (Capra).
    • Minaster 4 - 4 Champagnat
      • Goles: Brenda Nicole Carrizo, Paula Tapia, Sofía Frías y Abigaíl Moreno (Minaster); Mara Knafelc (2) y Antonella Zabatarelli (2) (Champagnat).
      • MVP: Abigaíl Moreno (Minaster).
    • Olimpo Team 2 - 1 Punt. Estudiantil
      • Goles: Daniela Castro (2) (Olimpo Team); Sofía Guerra (Punt. Estudiantil).
      • MVP: Daniela Castro (Olimpo Team).
    • Pandora FC 1 - 4 Margaritas
      • Goles: Maira Morales (Pandora FC); Gema Bruno (2), Valentina Félix y Valentina Araya (Margaritas).
      • MVP: Gema Bruno (Margaritas).
    • Champa F.C. 1 - 2 Leonas F.C.
      • Goles: Aixa Urqueta (Champa F.C.); Sol Fracapani y Melani Molina (Leonas F.C.).
      • MVP: Melani Molina (Leonas F.C.).
    • La Fiori 2 - 0 Los Angeles
      • Goles: Catalina González y Ángela Soria (La Fiori).
      • MVP: Catalina González (La Fiori).

    Categoría C

    • San Birrence 4 - 4 Fundamentalistas
      • Goles: Emilia Turcuman (2), Agostina Ruetter y Delfina Quintero (San Birrence); Pamela Alemañe (2), Agostina Domínguez y Celina Bueno (Fundamentalistas).
      • MVP: Pamela Alemañe (Fundamentalistas).
    • Necaxa F.C. 3 - 0 Barsedlona
      • Goles: Virginia Muñoz, Nazarena Iriarte y Luz Jofré (Necaxa F.C.).
      • MVP: Nazarena Iriarte (Necaxa F.C.).
    • Nova F.C. 1 - 2 Capritas
      • Goles: Rosario Esquibel (Nova F.C.); Nicole Paulina Jacamo y Virginia Aguilar (Capritas).
      • MVP: Virginia Aguilar (Capritas).
    • Adovitas 1 - 1 Celtic F.C.
      • Goles: Valentina Castro Font (Adovitas); Lucila Herrera (Celtic F.C.).
      • MVP: Paulina Cardozo (Celtic F.C.).
    • Constructoras 1 - 1 Minerva
      • Goles: Mariana Barceló (Constructoras); Camila Hehn (Minerva).
      • MVP: Valentina Orrego (Constructoras).
    • La Verna 5 - 4 Académicas F.C.
      • Goles: Yamila Riveros (2), Valentina Lanteri (2) y Delfina Lanteri (La Verna); Marianne López (2), Victoria Más y Milena González (Académicas F.C.).
      • MVP: Yamila Riveros (La Verna).

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