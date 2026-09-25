Argentina vs. Paraguay por la final de los Juegos Suramericanos: hora, formaciones y dónde ver

La Selección Argentina Sub 19 disputará este viernes la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 15 , en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con la posibilidad de quedarse con la medalla de oro.

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La definición tendrá además un antecedente reciente: Argentina y Paraguay ya se enfrentaron en la fase de grupos , en un partido que terminó con triunfo paraguayo por 2-1. Ahora volverán a encontrarse por el título del certamen.

El conjunto de Placente consiguió su lugar en el partido decisivo después de vencer 1-0 a Perú en las semifinales , gracias a un gol de Santiago Espíndola en el tramo final del encuentro. De esta manera, la Albiceleste aseguró una medalla y buscará cerrar su participación con el oro.

Durante la fase de grupos, Argentina había derrotado a Uruguay por 1-0 y empatado 1-1 con Venezuela, además de la caída ante Paraguay. Esos resultados le permitieron avanzar a las semifinales.

Paraguay, en tanto, superó 1-0 a Chile en la otra semifinal y también accedió a la definición. El conjunto guaraní terminó primero del Grupo B, con dos triunfos y un empate.

Las formaciones

Diego Placente prepara una formación con Máximo Leguizamón en el arco; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas y Thiago Pérez en defensa; Joaquín Salas, Facundo Carrizo y Santiago Espíndola en el mediocampo; e Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián en ataque.

Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

A qué hora y dónde ver Argentina vs. Paraguay

La final de los Juegos Suramericanos comenzará a las 15:00 de este viernes 25 de septiembre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y también podrá verse online mediante TyC Sports Play. La AFA informó además que la transmisión estará disponible por DeporTV, Disney+ y LPF Play.

El árbitro del partido será Oswaldo Contreras, mientras que Mauricio Lozada y Danny Ávila serán sus asistentes.