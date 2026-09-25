    • 25 de septiembre de 2026 - 09:23

    Argentina vs. Paraguay por la final de los Juegos Suramericanos: hora, formaciones y dónde ver

    La Selección Sub 19 enfrenta este viernes a Paraguay por la medalla de oro en Rosario. El partido se jugará desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa.

    Selección Argentina - Juegos Suramericanos.

    Selección Argentina - Juegos Suramericanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Sub 19 disputará este viernes la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con la posibilidad de quedarse con la medalla de oro.

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    La definición tendrá además un antecedente reciente: Argentina y Paraguay ya se enfrentaron en la fase de grupos, en un partido que terminó con triunfo paraguayo por 2-1. Ahora volverán a encontrarse por el título del certamen.

    Cómo llega Argentina a la final

    El conjunto de Placente consiguió su lugar en el partido decisivo después de vencer 1-0 a Perú en las semifinales, gracias a un gol de Santiago Espíndola en el tramo final del encuentro. De esta manera, la Albiceleste aseguró una medalla y buscará cerrar su participación con el oro.

    Durante la fase de grupos, Argentina había derrotado a Uruguay por 1-0 y empatado 1-1 con Venezuela, además de la caída ante Paraguay. Esos resultados le permitieron avanzar a las semifinales.

    Paraguay, en tanto, superó 1-0 a Chile en la otra semifinal y también accedió a la definición. El conjunto guaraní terminó primero del Grupo B, con dos triunfos y un empate.

    Las formaciones

    Diego Placente prepara una formación con Máximo Leguizamón en el arco; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas y Thiago Pérez en defensa; Joaquín Salas, Facundo Carrizo y Santiago Espíndola en el mediocampo; e Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián en ataque.

    Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

    Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

    A qué hora y dónde ver Argentina vs. Paraguay

    La final de los Juegos Suramericanos comenzará a las 15:00 de este viernes 25 de septiembre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

    El encuentro será transmitido por TyC Sports y también podrá verse online mediante TyC Sports Play. La AFA informó además que la transmisión estará disponible por DeporTV, Disney+ y LPF Play.

    El árbitro del partido será Oswaldo Contreras, mientras que Mauricio Lozada y Danny Ávila serán sus asistentes.

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