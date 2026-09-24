Argentina y Emiratos Árabes Unidos negocian un tratado comercial con la mira en Vaca Muerta

El gobierno nacional y Emiratos Árabes Unidos dieron luz verde formal a las tratativas para un acuerdo comercial estratégico. Apuntan a captar fondos soberanos hacia sectores clave como hidrocarburos, litio y agroindustria.

Compartir







La Argentina y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dieron un paso decisivo para elevar su relación bilateral al anunciar el inicio formal de las negociaciones para firmar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). El pacto estratégico apunta a acelerar el flujo de capitales, estructurar un marco legal previsible y abrir mercados clave para bienes y servicios nacionales.

El entendimiento se rubricó en Nueva York en paralelo al 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras un encuentro entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Las bases de este acercamiento se afianzan sobre herramientas legales ya vigentes, como el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición.

El gran motor: la alianza energética y el proyecto Argentina LNG La relación económica entre Buenos Aires y Abu Dhabi encontró su mayor dinamismo en el sector energético de la mano de Vaca Muerta y la necesidad de exportar gas natural licuado. El eje central de este vínculo se materializa en la alianza estratégica entre YPF, la italiana Eni y XRG —el brazo financiero y de desarrollo internacional de la petrolera emiratí Adnoc—.

Esta arquitectura de cooperación da sustento al megaproyecto Argentina LNG, una iniciativa monumental que prevé movilizar cerca de u$s51.000 millones en obras de infraestructura gasífera, ductos dedicados y al menos dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) sobre la costa rionegrina del Golfo San Matías.

Objetivo de producción: La meta inicial es procesar y exportar 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL a partir del inicio de la próxima década, con la proyección de incrementar esa capacidad un 50% o duplicarla en fases sucesivas.