Apple habilitó "Tap to Pay" en Argentina y convierte al iPhone en un posnet

La compañía tecnológica Apple oficializó este martes la llegada de Tap to Pay en iPhone a la Argentina, levantando así las restricciones sobre el chip NFC en el ecosistema iOS local. De este modo, el país se incorpora formalmente al mapa global de los cobros sin contacto que permiten transformar el teléfono celular en una terminal de cobro (POS), con Mercado Pago como socio inicial y exclusivo en este lanzamiento.

La nueva apuesta bancaria en Argentina para competir contra Mercado Pago usando IA

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La herramienta deshabilita el histórico "cepo" operativo que impedía a los actores locales aprovechar la tecnología contactless de Apple, un reclamo recurrente en el sector fintech nacional. Mientras que la billetera de Mercado Libre se posiciona como la única habilitada en esta primera etapa, las entidades bancarias tradicionales y otras billeteras virtuales —como MODO— quedan temporalmente fuera del esquema inicial.

La tecnología permite a los comercios de cualquier escala aceptar pagos de manera inalámbrica directamente desde un iPhone, sin necesidad de contar con un lector Bluetooth, un posnet tradicional u otro hardware adicional.

Medios habilitados: Los comerciantes pueden recibir pagos con tarjetas físicas de crédito y débito, dispositivos wearables (como relojes inteligentes) y pagos contactless de otros teléfonos.

Compatibilidad de sistemas: La función no solo procesa cobros desde dispositivos iOS, sino también desde smartphones con Android a través de Google Pay, un punto clave considerando que este sistema operativo concentra la mayor parte del parque de dispositivos en el país.

Alcance local: Desde un monotributista hasta pequeños comercios o profesionales independientes podrán facturar y cobrar de forma digital utilizando únicamente su teléfono.

El peso de Mercado Pago y el mercado de iPhone en el país

La exclusividad otorgada a la fintech fundada por Marcos Galperin se da en un contexto de fuerte expansión de los pagos digitales en la Argentina. Según datos de la consultora Carrier y Asociados, los dispositivos iPhone concentran cerca del 7% del market share local, un segmento demográfico asociado a niveles de ingresos y tickets de consumo más elevados.

Este lanzamiento refuerza la penetración de las billeteras virtuales frente a los medios tradicionales. De acuerdo con estudios recientes del sector financiero:

El 70% de los argentinos utilizó billeteras virtuales en el último semestre, superando a las tarjetas de débito (51%) y de crédito (34%).

Mercado Pago lidera con amplitud la preferencia en la vida financiera cotidiana de los usuarios, especialmente en las franjas etarias más jóvenes, consolidando un ecosistema que ahora suma una nueva alternativa de cobro presencial sin intermediarios de hardware.