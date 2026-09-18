Cómo liberar espacio en Google Drive, Gmail y Fotos de forma rápida y gratuita

Quedarse sin espacio en una cuenta de Google puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, generando problemas que van desde la imposibilidad de guardar nuevos archivos hasta la molesta interrupción en la recepción de correos electrónicos o la suspensión de las copias de seguridad del celular. Sin embargo, antes de correr a contratar un plan de pago mensual, existe una alternativa tan efectiva como gratuita: revisar el consumo y hacer una limpieza estratégica.

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Uno de los errores más frecuentes entre los usuarios es creer que los 15 GB que ofrece Google de forma gratuita corresponden a cada plataforma por separado. En realidad, Google Drive, Gmail y Google Fotos comparten una única cuota de almacenamiento.

Por este motivo, borrar documentos livianos en Drive puede tener un impacto mínimo si el verdadero "culpable" del consumo se encuentra en la galería de fotos o en una bandeja de entrada repleta de correos con archivos adjuntos pesados. El primer paso indispensable antes de borrar a ciegas es ingresar al administrador de almacenamiento de la cuenta para detectar qué servicio concentra la mayor parte de los gigabytes ocupados.

A lo largo de los años, Drive acumula carpetas olvidadas, videos, archivos comprimidos y copias de seguridad en desuso.

La clave: Ingresar a la sección de almacenamiento y ordenar los archivos de mayor a menor peso. Esto permite identificar rápidamente los elementos más pesados.

El error común: No vaciar la papelera. Todo lo borrado sigue ocupando espacio hasta que se vacía el basurero de forma manual. Hay que tener en cuenta que la actualización de la cuota puede demorar unos minutos tras la limpieza.

2. Gmail: correos pesados y comandos de búsqueda

Si bien los mails de texto puro ocupan un espacio insignificante, los mensajes con fotografías, contratos, facturas, videos o archivos ZIP acumulan gigabytes sin que el usuario lo note.

Herramienta útil: Se pueden usar filtros en la barra de búsqueda como has:attachment larger:15M para localizar correos con adjuntos mayores a 15 MB. También ayuda buscar términos frecuentes como “factura”, “contrato” o “adjunto”.

Precaución: Antes de eliminar cadenas antiguas, conviene descargar a la PC o a un disco externo cualquier documento de interés. Al igual que en Drive, es vital vaciar la papelera y la carpeta de spam.

3. Google Fotos: el mayor consumidor de espacio

En la gran mayoría de las cuentas, el almacenamiento se agota debido al volumen acumulado en Google Fotos: videos largos, capturas de pantalla, imágenes borrosas y fotos duplicadas.

Estrategia: Antes de eliminar recuerdos, se recomienda respaldar los archivos importantes en un disco físico u otro soporte.

Ajuste clave: Se puede revisar la configuración para aplicar el modo de compresión (como el de “Ahorro de almacenamiento”) y realizar una limpieza profunda focalizada en las capturas de pantalla y videos que ya cumplieron su ciclo.

Con estos simples pasos, es posible recuperar gran parte de los 15 GB gratuitos y optimizar el funcionamiento de la cuenta de manera rápida y sin gastar dinero.