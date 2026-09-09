    • 9 de septiembre de 2026 - 17:19

    Apple presentó el iPhone Duo, su primer celular plegable: cómo es y qué novedades trae

    El nuevo iPhone Duo tiene pantalla interna de 7,6 pulgadas, chip A20 Pro, cámaras de 48 MP y una versión de iOS 27 adaptada al formato plegable.

    El nuevo iPhone Duo plegable

    El nuevo iPhone Duo plegable

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Apple presentó oficialmente el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con un diseño tipo pasaporte que combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con otra interna de 7,6. El equipo apuesta por la productividad y suma el nuevo chip A20 Pro, cámaras de 48 megapíxeles y funciones específicas de iOS 27.

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    El nuevo iPhone Duo está construido en titanio y busca mantener un formato delgado sin resignar resistencia. Cerrado, funciona como un teléfono convencional y puede manejarse con una sola mano mediante su pantalla exterior.

    Al abrirlo, aparece una pantalla interna de 7,6 pulgadas, la más grande incorporada hasta ahora en un iPhone. El panel también es compatible con Apple Pencil, una característica pensada especialmente para tareas de productividad y uso profesional.

    Apple adaptó iOS 27 al formato plegable. Entre las principales novedades aparece un dock vertical ubicado sobre el borde derecho y la posibilidad de utilizar dos aplicaciones en simultáneo cuando el equipo está completamente desplegado.

    El teléfono también puede mantenerse parcialmente abierto y cuenta con un modo StandBy mejorado para mostrar información cuando se coloca sobre una superficie. Además, permite trasladar contenidos entre ambas pantallas y mantener determinados elementos visibles mientras se utilizan otras aplicaciones.

    Cámaras de 48 megapíxeles y nuevo chip A20 Pro

    En el apartado fotográfico, el iPhone Duo incorpora dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. El sistema está compuesto por una cámara principal gran angular, con zoom 2x de 12 megapíxeles, y un segundo sensor ultra gran angular.

    La cámara frontal está ubicada debajo de la pantalla interna, una solución que permite aprovechar mejor la superficie disponible cuando el dispositivo está completamente abierto.

    El rendimiento está a cargo del A20 Pro, el nuevo procesador fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros. Apple apunta con este chip a mejorar tanto la potencia del equipo como su eficiencia energética.

    En autonomía, la compañía asegura hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna y hasta 44 horas utilizando la pantalla exterior. El equipo además incorpora Touch ID y estará disponible en colores como Star White y Night Sky.

    El lanzamiento representa también un cambio en la conducción de Apple: se trata del primer gran producto presentado bajo el liderazgo de John Ternus como CEO, luego de la salida de Tim Cook tras 15 años al frente de la compañía.

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