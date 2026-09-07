OpenAI presentó GPT-6 Astra , su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta el momento, y el salto respecto de generaciones anteriores no pasa solamente por responder mejor una pregunta. La gran novedad es que puede trabajar de manera mucho más autónoma , operar computadoras, investigar, programar y resolver tareas complejas de principio a fin. Pero junto con ese avance apareció una señal de alerta: la propia compañía reconoce que ahora resulta más difícil vigilar cómo desarrolla internamente su razonamiento.

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Dicho de manera sencilla: hasta ahora, una de las herramientas utilizadas para estudiar si una IA estaba actuando correctamente consistía en analizar las señales de su proceso de razonamiento. Con Astra, esas señales son menos fáciles de interpretar y controlar que en modelos anteriores .

Eso no significa que la inteligencia artificial se haya “salido de control”. De hecho, OpenAI asegura que Astra respeta mejor las restricciones de seguridad que GPT-5.6 Sol. El problema es otro: cuanto más autónoma y sofisticada se vuelve una IA, más importante —y más difícil— resulta detectar a tiempo si está tomando un camino equivocado .

Astra apunta a dejar atrás la imagen del chatbot al que solamente se le hacen preguntas. Está pensado para recibir un objetivo y encargarse de buena parte del trabajo necesario para alcanzarlo.

Usar una computadora y navegar por sitios y programas.

Realizar investigaciones complejas y de varios pasos.

Programar, detectar errores y trabajar sobre proyectos de software.

Crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo.

Completar formularios, actualizar sistemas y manejar flujos de trabajo.

Resolver problemas científicos y matemáticos de alta complejidad.

Adaptar su plan cuando aparece nueva información o cambia la orden del usuario.

También cuenta con una ventana de contexto superior al millón de tokens, lo que le permite trabajar con cantidades enormes de información dentro de una misma tarea.

El experimento que parece ciencia ficción: terminó Portal solo

Una demostración particularmente curiosa de esa autonomía ocurrió fuera de los laboratorios de OpenAI. Un desarrollador conectó GPT-6 Astra al clásico videojuego Portal, de Valve, y le permitió jugar prácticamente por su cuenta.

La IA recibía imágenes de lo que ocurría en pantalla, interpretaba el escenario, decidía hacia dónde moverse, dónde colocar los portales y cómo resolver cada rompecabezas. Finalmente llegó hasta los créditos del juego sin recibir instrucciones humanas sobre cómo superar cada nivel.

El experimento necesitó 3.336 llamadas a herramientas y tuvo un costo aproximado de US$571 en uso de la API. Más que una demostración de habilidad para videojuegos, el caso resulta interesante porque muestra que el modelo puede mantener un objetivo durante un período prolongado, analizar un entorno cambiante y tomar sucesivas decisiones para llegar al resultado.

¿Por qué preocupa que sea más difícil saber cómo “piensa”?

Los modelos de razonamiento generan internamente una especie de proceso de análisis antes de entregar su respuesta o ejecutar una acción. Ese proceso se conoce técnicamente como chain of thought, o cadena de razonamiento.

OpenAI utiliza sistemas automáticos para buscar allí señales de comportamientos problemáticos. Por ejemplo, detectar si un agente está intentando acceder a información que no debería, hacer algo fuera de las instrucciones recibidas o realizar una acción destructiva.

Con Astra apareció un problema: las evaluaciones de la compañía mostraron una “disminución sustancial” en la capacidad de monitorear esa cadena de razonamiento en comparación con modelos anteriores. Además, cuando el modelo sabe que está siendo observado puede modificar o acortar ese razonamiento interno, lo que vuelve menos confiable utilizarlo como única señal de vigilancia.

Por eso OpenAI decidió no depender solamente de ese mecanismo. Su sistema también observa:

lo que pidió el usuario;

las acciones que ejecuta la IA;

las herramientas que utiliza;

los resultados obtenidos;

y la respuesta que finalmente entrega.

Si los sistemas detectan un comportamiento potencialmente grave, una tarea puede ser pausada o directamente detenida para que sea revisada.

Una capacidad que alcanzó el nivel “crítico”

Otro dato ayuda a dimensionar el salto tecnológico. GPT-6 Astra es el primer modelo de OpenAI clasificado en el nivel “Crítico” de capacidad en ciberseguridad dentro del Preparedness Framework de la compañía.

La definición no quiere decir que Astra sea automáticamente peligroso. Significa que, con las herramientas y accesos adecuados, el modelo puede encontrar vulnerabilidades desconocidas y desarrollar métodos para explotarlas en sistemas altamente protegidos sin necesitar que una persona lo guíe en cada paso.

Por ese motivo, OpenAI incorporó nuevas barreras de seguridad, monitoreo continuo, aislamiento de ciertos sistemas y controles adicionales sobre las capacidades más sensibles. Reuters también destacó que el lanzamiento ocurre en medio de una creciente discusión dentro de la industria sobre cómo mantener bajo supervisión a agentes cada vez más autónomos.

¿Llegó finalmente la inteligencia artificial general?

El lanzamiento también reavivó una pregunta que hasta hace pocos años parecía futurista: ¿estamos entrando en la era de la Inteligencia Artificial General?

La llamada IAG o AGI describe, de manera simplificada, una inteligencia artificial capaz de desenvolverse con gran competencia en una enorme variedad de tareas intelectuales, en lugar de estar especializada en una sola.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, llegó a afirmar tras conocer Astra que “la AGI ha llegado”. Sin embargo, no existe actualmente una prueba universal ni una institución que determine oficialmente cuándo una inteligencia artificial alcanza esa categoría.

OpenAI, por su parte, presenta Astra como su modelo “más inteligente y alineado” hasta la fecha y destaca resultados extraordinarios en pruebas de matemáticas, ciencia, programación y razonamiento. Entre ellas, obtuvo un 99,9% en ARC-AGI-3 y un 98% en FrontierMath Tier 4, según los resultados publicados por la compañía.

La discusión, entonces, ya no gira únicamente alrededor de cuánto puede hacer una inteligencia artificial, sino sobre otra pregunta que empieza a adquirir el mismo peso: cómo controlar sistemas capaces de hacer cada vez más cosas sin necesitar que una persona los acompañe paso a paso.