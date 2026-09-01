    • 1 de septiembre de 2026 - 20:48

    Apple lidera las ventas globales y Samsung sorprende con sus modelos de alta gama

    Un informe global reveló que Apple y Samsung acapararon el top 10 de los smartphones más vendidos del trimestre con el iPhone 17 a la cabeza, en medio de una contracción generalizada del mercado que golpea a la industria por problemas de demanda y costos de componentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado mundial de teléfonos inteligentes atraviesa un escenario complejo marcado por la caída en el volumen de operaciones, precios bajo presión y una concentración inédita. De acuerdo con los últimos datos de la industria, Apple y Samsung se repartieron por completo el top 10 de los dispositivos más vendidos a nivel global durante el segundo trimestre del año, concentrando el 26% de las compras totales.

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    El montaje completo. Dos micrófonos capaces de registrar entre 40 y 80 kilohertz, una planta a la que se le cortó el riego y un algoritmo capaz de distinguir, en esa señal, si el problema es la sequía o una herida.

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    El podio mundial quedó dominado firmemente por la compañía de Cupertino. El iPhone 17 se consagró como el smartphone más vendido del planeta, acaparando el 6% de las transacciones globales por unidad, seguido de cerca por sus hermanos de gama alta, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro.

    La sorpresa de Android y el impacto regional

    La nota destacada en el segmento Android la dio Samsung, que logró colar a su emblemático Galaxy S26 Ultra en el cuarto puesto de la tabla general, posicionándose como el teléfono con sistema operativo Android más vendido del período. Es la primera vez en mucho tiempo que un terminal de máxima gama de la firma surcoreana logra escalar tan alto en los primeros puestos, complementando su éxito de volumen con la gama de entrada a través de modelos accesibles como los Galaxy A07 y A17.

    A nivel regional, América Latina no quedó ajena a la contracción: los envíos de smartphones cayeron un 10% interanual en el trimestre. No obstante, Samsung defendió su liderazgo regional con el 38% de los envíos, mientras que en el mercado argentino las preferencias de los usuarios se inclinaron fuertemente hacia la durabilidad, el soporte prolongado de software y la financiación en cuotas a través de plataformas digitales.

    El top 10 global

    (Abril-junio 2026)

    • iPhone 17
    • iPhone 17 Pro Max
    • iPhone 17 Pro
    • Samsung Galaxy S26 Ultra
    • Samsung Galaxy A07
    • Samsung Galaxy A17 - 5G
    • iPhone 17e
    • Samsung Galaxy A17 - 4G
    • Samsung Galaxy S26
    • iPhone 16

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