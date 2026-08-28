    • 28 de agosto de 2026 - 19:18

    Samsung lanzó en Argentina sus nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch9 y Watch Ultra2

    La nueva línea de smartwatches desembarca en el país con herramientas de inteligencia artificial y foco en la salud.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Samsung anunció oficialmente el inicio de la venta en la Argentina de sus nuevos smartwatches de última generación: el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2. Ambos dispositivos incorporan inteligencia artificial (IA) y sensores mejorados para el seguimiento del entrenamiento, el descanso y el control de la salud diaria.

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    Las unidades ya se comercializan a través de la aplicación Samsung Shop y desde este viernes 28 de agosto en las tiendas físicas y plataformas digitales oficiales del país.

    Cuánto cuestan los nuevos modelos en Argentina

    Los precios oficiales de venta sugeridos para el mercado local arrancan en los $849.999:

    Galaxy Watch9 (40 mm): $849.999

    Galaxy Watch9 (44 mm): $949.999

    Galaxy Watch Ultra2: $1.949.999

    Beneficios combinados del ecosistema Galaxy

    La promoción oficial incluye además bonificaciones para quienes combinen la compra del reloj con otros accesorios o celulares de la firma. Aquellos que adquieran un smartphone de la Serie Galaxy S26 tendrán un 15% de descuento adicional al sumar un Galaxy Watch9 o Watch Ultra2, mientras que la compra de correas (straps) adicionales contará con un 50% de rebaja.

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