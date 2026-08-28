Samsung lanzó en Argentina sus nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch9 y Watch Ultra2

La nueva línea de smartwatches desembarca en el país con herramientas de inteligencia artificial y foco en la salud.

Samsung anunció oficialmente el inicio de la venta en la Argentina de sus nuevos smartwatches de última generación: el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2. Ambos dispositivos incorporan inteligencia artificial (IA) y sensores mejorados para el seguimiento del entrenamiento, el descanso y el control de la salud diaria.

Las unidades ya se comercializan a través de la aplicación Samsung Shop y desde este viernes 28 de agosto en las tiendas físicas y plataformas digitales oficiales del país.

Cuánto cuestan los nuevos modelos en Argentina Los precios oficiales de venta sugeridos para el mercado local arrancan en los $849.999:

Galaxy Watch9 (40 mm): $849.999

Galaxy Watch9 (44 mm): $949.999