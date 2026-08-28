Samsung lanzó en Argentina sus nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch9 y Watch Ultra2

Samsung anunció oficialmente el inicio de la venta en la Argentina de sus nuevos smartwatches de última generación: el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2. Ambos dispositivos incorporan inteligencia artificial (IA) y sensores mejorados para el seguimiento del entrenamiento, el descanso y el control de la salud diaria.
Las unidades ya se comercializan a través de la aplicación Samsung Shop y desde este viernes 28 de agosto en las tiendas físicas y plataformas digitales oficiales del país.
Cuánto cuestan los nuevos modelos en Argentina
Los precios oficiales de venta sugeridos para el mercado local arrancan en los $849.999:
Galaxy Watch9 (40 mm): $849.999
Galaxy Watch9 (44 mm): $949.999
Galaxy Watch Ultra2: $1.949.999
Beneficios combinados del ecosistema Galaxy
La promoción oficial incluye además bonificaciones para quienes combinen la compra del reloj con otros accesorios o celulares de la firma. Aquellos que adquieran un smartphone de la Serie Galaxy S26 tendrán un 15% de descuento adicional al sumar un Galaxy Watch9 o Watch Ultra2, mientras que la compra de correas (straps) adicionales contará con un 50% de rebaja.