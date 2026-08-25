    • 25 de agosto de 2026 - 17:50

    Desarrollan una app que usa los sensores del celular para guiar a personas ciegas

    El desarrollo tecnológico permite detectar obstáculos en la vía pública e interiores mediante cámaras y giroscopios. Un avance clave para mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un equipo de desarrolladores creó una innovadora aplicación móvil diseñada para orientar y guiar a personas ciegas o con disminución visual severa a través de los sensores integrados en los smartphones. La herramienta busca complementar o reemplazar métodos tradicionales como el bastón blanco, ofreciendo alertas en tiempo real sobre el entorno.

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    Gerardo Molina Montivero, kinesiólogo y osteópata, y Daniel Molina Montivero, odontólogo y diseñador de interfaces, son los hermanos sanjuaninos que encabezaron el proyecto.

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    A diferencia de los asistentes de voz convencionales, la app aprovecha la cámara, el giroscopio, el acelerómetro y los sensores de profundidad (LiDAR) presentes en la mayoría de los dispositivos modernos para mapear el espacio físico instantáneamente.

    Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard ha desarrollado una aplicación móvil que utiliza sensores que ya poseen los teléfonos inteligentes, la información del GPS y el movimiento real para facilitar los desplazamientos de personas ciegas o con baja visión.

    La nueva aplicación, llamada Mobilio, proporciona una asistencia continua a estas personas, comparable a la de un guía humano, y este lunes aparece descrita en la revista Nature Biomedical Engineering.

    Cómo funciona la guía inteligente

    El sistema procesa las imágenes y lecturas del entorno para traducir la información espacial en señales auditivas o vibraciones hápticas:

    Detección de obstáculos: Alerta sobre la presencia de escalones, baches, postes, ramas bajas u objetos colgantes que el bastón tradicional no llega a detectar.

    Lectura de carteles e indicaciones: Utiliza reconocimiento óptico para leer nombres de calles, números de puerta, cartelería de colectivos e indicaciones en comercios.

    Navegación en interiores: Permite a la persona desplazarse con precisión dentro de centros de salud, bancos, oficinas públicas o centros comerciales sin depender del GPS convencional, que suele perder señal bajo techo.

    Alertas por voz y vibración: El usuario recibe avisos según la cercanía y el tipo de objeto detectado en su trayectoria.

    Autonomía e inclusión tecnológica

    Este tipo de avances representa un salto cualitativo hacia la autonomía de las personas con discapacidad visual, facilitando el tránsito seguro en la vía pública y reduciendo el riesgo de accidentes. La aplicación está diseñada para funcionar sin necesidad de hardware externo costoso, democratizando el acceso a herramientas de asistencia mediante el uso del teléfono celular personal.

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