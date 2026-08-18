    • 18 de agosto de 2026 - 21:00

    Meta busca que sus gafas graben de forma continua, identifiquen personas y capturen todo

    La compañía tecnológica avanza en el desarrollo de una función para sus lentes inteligentes que permitiría el registro visual constante y el reconocimiento facial automatizado.

    El sistema quiere que en las Ray-Ban se combine cámaras, reconocimiento facial e inteligencia artificial.

    El sistema quiere que en las Ray-Ban se combine cámaras, reconocimiento facial e inteligencia artificial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La carrera por la hiperconectividad y los dispositivos de realidad aumentada da un nuevo paso que vuelve a encender las alarmas sobre la privacidad. Meta avanza en el desarrollo de una nueva función para sus populares gafas inteligentes Ray-Ban, con el objetivo de que el dispositivo sea capaz de grabar de forma continua, identificar rostros en tiempo real y registrar todo lo que el usuario tiene enfrente.

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    Cómo funcionaría la nueva tecnología de Meta

    Hasta ahora, las gafas inteligentes de la compañía de Mark Zuckerberg permiten tomar fotografías, realizar transmisiones en vivo o grabar videos cortos mediante comandos de voz o botones específicos. Sin embargo, los nuevos reportes de desarrollo tecnológico indican que la empresa busca eliminar esas barreras.

    La propuesta apunta a un sistema de captura permanente potenciado por inteligencia artificial, diseñado para cumplir funciones avanzadas:

    Reconocimiento facial instantáneo: El sistema procesaría el entorno visual para identificar personas en la vía pública o en reuniones sociales.

    Grabación continua: Las lentes registrarían el flujo visual diario del usuario para alimentar las funciones de asistencia inteligente.

    Asistencia contextual: La IA interpretaría en tiempo real los objetos, textos y situaciones que observa el portador para ofrecer datos de utilidad o sugerencias automáticas.

    El dilema ético y el impacto en la privacidad

    Si bien el avance tecnológico es celebrado dentro de la industria por el potencial de los asistentes visuales manos libres, el proyecto reaviva de inmediato los debates regulatorios y éticos en torno a la vigilancia masiva y el consentimiento.

    Organizaciones de derechos digitales y especialistas en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de comercializar dispositivos capaces de filmar e identificar a ciudadanos desprevenidos en espacios públicos sin su autorización explícita. Mientras Meta continúa afinando los aspectos de software y hardware de esta nueva generación de lentes, el gran desafío no será técnico, sino convencer a los usuarios y a los organismos de control de que la privacidad personal estará garantizada.

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