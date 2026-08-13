    • 13 de agosto de 2026 - 21:39

    Dislexia y comprensión lectora: desarrollan una inteligencia artificial que imita los movimientos oculares del cerebro al leer

    Un grupo de investigadores diseñó un sistema algorítmico capaz de replicar la forma en que el órgano visual y cognitivo procesa los textos.

    Un equipo de Aalto University presentó un modelo de inteligencia artificial que reconstruye con mayor precisión cómo leen las personas y cómo forman significado a partir de un texto.

    Un equipo de Aalto University presentó un modelo de inteligencia artificial que reconstruye con mayor precisión cómo leen las personas y cómo forman significado a partir de un texto.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un equipo científico internacional dio un paso clave en la intersección entre la neurociencia y la tecnología al crear un modelo de inteligencia artificial capaz de reproducir con precisión los patrones de decisión y los movimientos que realiza el cerebro humano durante la lectura.

    Leé además

    truco para recuperar mensajes borrados de whatsapp: para android y iphone

    Truco para recuperar mensajes borrados de WhatsApp: para Android y iPhone

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El nuevo Pixel Watch 5 tiene en versiones con cajas de 41 y de 45mm.

    El Pixel Watch 5 analiza tu presión arterial, tu resistencia a la insulina, y detecta una emergencia respiratoria

    El desarrollo tecnológico, que analiza el comportamiento ocular ante diferentes tipos de estímulos textuales, abre nuevas perspectivas para comprender dificultades de aprendizaje como la dislexia y diseñar estrategias pedagógicas y de apoyo digital más eficientes.

    Cómo funciona la IA basada en la lectura humana

    Para entrenar al algoritmo, los investigadores registraron los movimientos sacádicos —los pequeños saltos que hacen los ojos al leer— de numerosos lectores mientras procesaban palabras, oraciones complejas y textos de diversa dificultad.

    A partir de esos datos, la inteligencia artificial logró modelar los mecanismos neuronales que intervienen en:

    El reconocimiento visual: La velocidad con la que el cerebro identifica letras y agrupa términos.

    La decodificación semántica: El momento exacto en que se comprende el significado de los conceptos dentro de un contexto.

    Las pausas y regresiones: Los momentos en que la vista vuelve hacia atrás para reinterpretar una frase confusa o corregir la comprensión.

    Aplicaciones clave contra la dislexia

    El principal valor del nuevo sistema radica en su potencial clínico y educativo para abordar trastornos del neurodesarrollo:

    Diagnóstico temprano: Al comparar los patrones de lectura de un paciente con los parámetros estandarizados que imita la IA, es posible detectar anomalías típicas de la dislexia mucho antes de que se manifiesten en evaluaciones tradicionales.

    Herramientas de accesibilidad adaptativa: El modelo permite diseñar interfaces digitales, tipografías y formatos de lectura personalizados que se ajustan en tiempo real a las necesidades cognitivas de cada usuario.

    Optimización educativa: Facilita la creación de programas de intervención pedagógica centrados en las dificultades específicas de decodificación que enfrenta cada estudiante.

    Con este avance, la tecnología da un salto cualitativo al dejar de lado la lectura artificial estática para emular la complejidad del pensamiento humano, convirtiéndose en un aliado estratégico para la salud y la educación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    inteligencia artificial en el pais: cual es la herramienta mas usada por los argentinos

    Inteligencia artificial en el país: cuál es la herramienta más usada por los argentinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sobrecargar el cesto impide la circulación del aire, provoca cocciones desiguales y puede forzar los componentes internos del aparato.

    Los 5 errores comunes al usar la freidora de aire que dañan el electrodoméstico y arruinan tus comidas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    WhatsApp tiene, en Almacenamiento y datos, una sección tipo “papelera” donde se juntan los archivos más pesados.

    Truco infalible: cómo vaciar la "papelera" oculta de WhatsApp para liberar espacio y acelerar el celular

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

    Oficial: condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños