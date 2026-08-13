Dislexia y comprensión lectora: desarrollan una inteligencia artificial que imita los movimientos oculares del cerebro al leer

Un equipo científico internacional dio un paso clave en la intersección entre la neurociencia y la tecnología al crear un modelo de inteligencia artificial capaz de reproducir con precisión los patrones de decisión y los movimientos que realiza el cerebro humano durante la lectura.

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El desarrollo tecnológico, que analiza el comportamiento ocular ante diferentes tipos de estímulos textuales, abre nuevas perspectivas para comprender dificultades de aprendizaje como la dislexia y diseñar estrategias pedagógicas y de apoyo digital más eficientes.

Para entrenar al algoritmo, los investigadores registraron los movimientos sacádicos —los pequeños saltos que hacen los ojos al leer— de numerosos lectores mientras procesaban palabras, oraciones complejas y textos de diversa dificultad.

A partir de esos datos, la inteligencia artificial logró modelar los mecanismos neuronales que intervienen en:

El reconocimiento visual: La velocidad con la que el cerebro identifica letras y agrupa términos.

La decodificación semántica: El momento exacto en que se comprende el significado de los conceptos dentro de un contexto.

Las pausas y regresiones: Los momentos en que la vista vuelve hacia atrás para reinterpretar una frase confusa o corregir la comprensión.

Aplicaciones clave contra la dislexia

El principal valor del nuevo sistema radica en su potencial clínico y educativo para abordar trastornos del neurodesarrollo:

Diagnóstico temprano: Al comparar los patrones de lectura de un paciente con los parámetros estandarizados que imita la IA, es posible detectar anomalías típicas de la dislexia mucho antes de que se manifiesten en evaluaciones tradicionales.

Herramientas de accesibilidad adaptativa: El modelo permite diseñar interfaces digitales, tipografías y formatos de lectura personalizados que se ajustan en tiempo real a las necesidades cognitivas de cada usuario.

Optimización educativa: Facilita la creación de programas de intervención pedagógica centrados en las dificultades específicas de decodificación que enfrenta cada estudiante.

Con este avance, la tecnología da un salto cualitativo al dejar de lado la lectura artificial estática para emular la complejidad del pensamiento humano, convirtiéndose en un aliado estratégico para la salud y la educación.